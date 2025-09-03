भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की अपील का असर... कार्यकर्ताओं ने स्वयं हटाए जन्मदिन के पोस्टर-बैनर

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अपील का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई दिया। खंडेलवाल ने अपने जन्मदिन (3 सितंबर) पर कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया था कि कोई भी पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री न लगाई जाए। उनकी अपील का पालन करते हुए मंगलवार को भोपाल, बैतूल समेत प्रदेश के कई जिलों में कार्यकर्ताओं ने स्वयं अनुशासन दिखाते हुए लगे हुए होर्डिंग्स को हटा दिया। बैतूल में पहले से लगाए गए कुछ बैनर भी कार्यकर्ताओं ने स्वेच्छा से हटाकर नेतृत्व की मंशा का सम्मान किया।

केवल जनसेवा उद्देश्य

खंडेलवाल का कहना है कि राजनीति का असली उद्देश्य केवल जनसेवा है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल हमेशा सहजता और सरलता की राजनीति का अनुसरण करते हैं। उनके लिए सबसे बड़ा उपहार कार्यकर्ताओं का स्नेह और संगठन के प्रति समर्पण है। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में कार्यकर्ताओं ने अनुशासन और निष्ठा की मिसाल पेश करते हुए न केवल अपील स्वीकार की बल्कि जन्मदिन पर होने वाली तैयारियों को भी रोका। यह पहल राजनीति में सादगी, सुचिता और मूल्य आधारित संस्कृति को और अधिक मजबूत करने का उदाहरण बनी है।