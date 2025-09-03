मध्य प्रदेश में मानवता शर्मसार... 5 साल की बच्ची के साथ 40 साल के आटो चालक ने किया रेप

नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। जिले के गंजबासौदा कस्बे में स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने का कार्य करने वाले आटो चालक ने पांच वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म किया है। स्वजन की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, 40 वर्षीय आटो चालक राजू सोमवार सुबह नौ बजे बच्ची को घर से स्कूल के लिए ले गया। दोपहर एक बजे स्कूल की छुट्टी के बाद वापसी में उसने अन्य बच्चों को तो उनके घर छोड़ दिया, लेकिन पीड़िता को घर नहीं छोड़ा। सुनसान स्थान पर ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद बच्ची को धमकाकर घर छोड़ दिया।