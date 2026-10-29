BJP की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा 30 अक्टूबर को इंदौर में, जबलपुर-भोपाल में भी कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । भारतीय जनता पार्टी ‘लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ’ अभियान के तहत इंदौर, जबलपुर और भोपाल में पदयात्राएं आयोजित करेगी। इंदौर में यात्रा 30 अक्टूबर को, जबलपुर में तीन नवंबर को दोपहर तीन बजे और भोपाल में चार नवंबर को सुबह 10 बजे होगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पार्टी के वरिष्ठ नेता तीनों शहरों की यात्राओं में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व पीयूष गोयल भी शामिल हो सकते हैं। बताया गया, इंदौर की पदयात्रा के लिए पंजीयन गुरुवार से शुरू हो गया है। भोपाल और जबलपुर की यात्रा के लिए शुक्रवार से पंजीयन होंगे।