मप्र में भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान; 7 बड़े शहरों में होंगे कार्यक्रम, घर-घर जाएंगे कार्यकर्ता

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । भाजपा का लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान 5 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर सहित प्रदेश के सात शहरों में बड़े आयोजन होंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।

इंदौर में 30 अक्टूबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा का लक्ष्य अभियान के जरिये कांग्रेस व विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर सहित अन्य विषयों पर फैलाए जा रहे झूठ उजागर करना है।

विद्यार्थियों से होगा संवाद