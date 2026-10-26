मप्र में भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' अभियान; 7 बड़े शहरों में होंगे कार्यक्रम, घर-घर जाएंगे कार्यकर्ता
पार्टी ने अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को घर-घर संपर्क करने और जिला व विधानसभा स्तर पर पदयात्राएं निकालने की जिम्मेदारी दी है। भाजपा का कहना है कि एसआईआर और चुनाव प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के आरोपों का तथ्यों के आधार पर जवाब दिया जाएगा।
Publish Date: Mon, 26 Oct 2026 08:30:53 AM (IST)Updated Date: Mon, 26 Oct 2026 08:30:53 AM (IST)
प्रतीकात्मक, एआई से तैयार फोटो।
HighLights
- मप्र में भाजपा का ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ अभियान
- भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर सहित 7 शहरों में कार्यक्रम
- स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों से बातचीत होगी
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । भाजपा का लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ अभियान 5 नवंबर तक चलेगा। इसके तहत भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर सहित प्रदेश के सात शहरों में बड़े आयोजन होंगे। इनमें केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और पीयूष गोयल सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।
इंदौर में 30 अक्टूबर को कार्यक्रम प्रस्तावित है। भाजपा का लक्ष्य अभियान के जरिये कांग्रेस व विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर सहित अन्य विषयों पर फैलाए जा रहे झूठ उजागर करना है।
विद्यार्थियों से होगा संवाद
इसके तहत कार्यकर्ता बूथ स्तर पर घर-घर पहुंचकर लोगों को सच से अवगत कराएंगे। जिला और विधानसभा स्तर पर पदयात्राएं निकाली जाएंगी। प्रदेश टोली के अलावा अलग-अलग अभियानों के लिए टोलियां गठित की गई हैं। ‘राष्ट्र चिंतन संवाद’ कार्यक्रम के तहत स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों से संवाद होगा।
मतदाता जागरूकता अभियान
युवाओं को लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े विषयों पर तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी। छात्रों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। ‘घुसपैठिया हटाओ, लोकतंत्र बचाओ’ कार्यक्रम के जरिये घुसपैठ और मतदाता सूची से जुड़े विषयों की वास्तविकता बताई जाएगी। चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे भ्रामक आरोपों का भी तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा।