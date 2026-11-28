MP की 230 सीटों पर 25 दिन डेरा डालेंगे BJP के 'सेवा दूत', जनता और कार्यकर्ताओं से लेंगे फीडबैक
भाजपा के सेवा दूत एक से 25 दिसंबर तक प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रवास करेंगे। सरकार की योजनाओं, हितग्राहियों की संतुष्टि और जनता व कार्यकर्ताओं के रुझान का फीडबैक लेंगे ।
Publish Date: Sat, 28 Nov 2026 02:47:57 PM (IST)Updated Date: Sat, 28 Nov 2026 02:47:57 PM (IST)
प्रतीकात्मक
HighLights
- 1 से 25 दिसंबर तक प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर प्रवास
- हितग्राहियों की संतुष्टि और कार्यकर्ताओं के रुझान का लेंगे फीडबैक
- प्रतिनिधियों को पांच मंडलों और शक्ति केंद्रों पर करेंगे संवाद
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। जनता और भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं का मूड भांपने के लिए सेवा दूत 230 क्षेत्रों में 25 दिन डेरा डालेंगे। ये आगामी एक से 25 दिसंबर तक निर्धारित क्षेत्रों में प्रवास करके सरकार की कार्यशैली तथा सांगठनिक सक्रियता की पड़ताल करेंगे। भाजपा संगठन ने राज्य की समस्त 230 सीटों पर 'सेवा दूत' नियुक्त किए हैं।
इनमें वर्तमान व भूतपूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों, निवर्तमान जिला प्रमुखों सहित विभिन्न निगमों, मंडलों एवं बोर्डों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। पार्टी नेतृत्व ने इस मुहिम के लिए 25 दिवसीय दैनिक समय-सारणी जारी की है, जिसमें प्रतिदिन के कार्य तथा दायित्व स्पष्ट किए हैं।
अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को आवंटित क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
पार्टी के कामकाज का लेंगे फीडबैक
इस पहल का उद्देश्य यह परखना है कि जनकल्याणकारी सुविधाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक किस हद तक पहुंचा है तथा आमजन व पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर सत्ता और संगठन के प्रति कैसा रुझान है।
इस विशेष कवायद के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन पहलुओं का आकलन किया जाएगा। इनमें संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक हालात तथा स्थानीय इकाई की सक्रियता का जायजा लेना, केंद्र एवं प्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं की वास्तविक प्रभावशीलता और हितग्राहियों के संतोष का स्तर मापना और स्थानीय स्तर पर आम लोगों के मध्य चल रहे नैरेटिव तथा बुनियादी कठिनाइयों को चिह्नित करना शामिल है।
जनता और जनप्रतिनिधियों से होगा संवाद
प्रवास अवधि में ये प्रतिनिधि आम नागरिकों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इसके साथ ही, लाभार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव व प्रेरक प्रसंग भी दर्ज किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी मदद से उनके जीवन स्तर में क्या सकारात्मक परिवर्तन आया है। संगठन ने इस अभियान में निगमों व बोर्डों के प्रमुखों तथा उपाध्यक्षों को भी मैदान में उतारा है।
कई जिला अध्यक्षों को गृह जिले से इतर अन्य जिलों की सीटों पर भेजा गया है। नियुक्त नेताओं को पांच मंडलों का भ्रमण कर कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों संग विमर्श करना होगा। शक्ति केंद्र स्तर तक पहुंचकर संवाद बनाना होगा। इस मुहिम से स्थानीय प्रबुद्धजनों और डिजिटल क्रिएटर्स को भी जोड़ने की रूपरेखा बनी है।