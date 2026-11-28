राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। जनता और भाजपा के पार्टी कार्यकर्ताओं का मूड भांपने के लिए सेवा दूत 230 क्षेत्रों में 25 दिन डेरा डालेंगे। ये आगामी एक से 25 दिसंबर तक निर्धारित क्षेत्रों में प्रवास करके सरकार की कार्यशैली तथा सांगठनिक सक्रियता की पड़ताल करेंगे। भाजपा संगठन ने राज्य की समस्त 230 सीटों पर 'सेवा दूत' नियुक्त किए हैं।

इनमें वर्तमान व भूतपूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों, निवर्तमान जिला प्रमुखों सहित विभिन्न निगमों, मंडलों एवं बोर्डों के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है। पार्टी नेतृत्व ने इस मुहिम के लिए 25 दिवसीय दैनिक समय-सारणी जारी की है, जिसमें प्रतिदिन के कार्य तथा दायित्व स्पष्ट किए हैं।

अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त किसी भी प्रतिनिधि को आवंटित क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।

पार्टी के कामकाज का लेंगे फीडबैक

इस पहल का उद्देश्य यह परखना है कि जनकल्याणकारी सुविधाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक किस हद तक पहुंचा है तथा आमजन व पार्टी कार्यकर्ताओं के भीतर सत्ता और संगठन के प्रति कैसा रुझान है।

इस विशेष कवायद के अंतर्गत मुख्य रूप से तीन पहलुओं का आकलन किया जाएगा। इनमें संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक हालात तथा स्थानीय इकाई की सक्रियता का जायजा लेना, केंद्र एवं प्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं की वास्तविक प्रभावशीलता और हितग्राहियों के संतोष का स्तर मापना और स्थानीय स्तर पर आम लोगों के मध्य चल रहे नैरेटिव तथा बुनियादी कठिनाइयों को चिह्नित करना शामिल है।

जनता और जनप्रतिनिधियों से होगा संवाद

प्रवास अवधि में ये प्रतिनिधि आम नागरिकों, चुने हुए जनप्रतिनिधियों और हितग्राहियों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे। इसके साथ ही, लाभार्थियों के व्यक्तिगत अनुभव व प्रेरक प्रसंग भी दर्ज किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि सरकारी मदद से उनके जीवन स्तर में क्या सकारात्मक परिवर्तन आया है। संगठन ने इस अभियान में निगमों व बोर्डों के प्रमुखों तथा उपाध्यक्षों को भी मैदान में उतारा है।