राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशन में मंत्रियों के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाकर केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ प्रदेश की जनता तक पहुंचाने के लिए काम किया जाएगा। केंद्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय के साथ एक-एक सांसद को जोड़ा जाएगा, ताकि राज्य के मंत्री, सांसद और अधिकारी आपसी समन्वय से योजनाओं के क्रियान्वयन को गति दे सकें और मध्य प्रदेश को उनका लाभ मिल सके। समय-समय पर मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा भी करेंगे।

कोर कमेटी ने दी सहमति, खंडेलवाल ने रखा था नया मॉडल पिछले महीने हुई कोर कमेटी की बैठक में इसका निर्णय लिया गया था। जल्द ही आगामी रणनीति तय की जाएगी। दरअसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में इस नए मॉडल का सुझाव रखा था, जिस पर कोर कमेटी ने सहमति जताई। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा के सांसद हैं और अब इस पूरी ताकत का उपयोग केंद्र-राज्य के बीच एक मजबूत सेतु बनाने के लिए किया जाएगा।