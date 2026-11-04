भोपाल में 5 मौतों का मामला: ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी का एंगल, दो थानों की पुलिस करेगी पड़ताल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला मंदिर इलाके के मालीखेड़ी में पांच लोगों की मौत के मामले में पुलिस आर्थिक तंगी के साथ ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के एंगल से जांच कर रही है। मां, पत्नी और दो बच्चों की हत्या के बाद आत्महत्या के मामले में मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपे गए। शाम को पांचों का एक साथ अंतिम संस्कार हुआ।

मृतक नरेंद्र साहू के स्वजनों का आरोप है कि वह कर्ज, कारोबार में घाटे और दो महिलाओं की वजह से परेशान था। जीजा दीपक ने बताया कि एक महिला सीहोर की रहने वाली है और दूसरी से नरेंद्र की पहचान थी। उनके मुताबिक, नरेंद्र करीब एक साल से मानसिक तनाव में था। पैसों की तंगी और परेशानियों के चलते उसने यह कदम उठाया।