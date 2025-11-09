Bhopal: SIR के लिए पत्रक देने गए बीएलओ पर कुत्ते का हमला, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल में दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में एक मतदाता घर गणना पत्रक देने गए बीएलओ पर श्वान ने हमला कर दिया। इस दौरान श्वान ने उनके पैर में काट लिया, इससे वह घायल होने के साथ ही भयभीत हो गए। इस घटना के बाद से अधिकारियों ने बीएलओ से कहा है कि श्वान बंधा है या नहीं, इसकी जानकारी मतदाता से पहले पुख्ता कर लें, तभी घरों में जाएं।
बीएलओ पर हमला
दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 63 के बीएलओ कैलाश केदार गुरुवार को गणना पत्रक वितरित करने का काम कर रहे थे। वह कोटरा सुल्तानाबाद वैशाली नगर स्थित मकान नंबर पांच अधिवक्ता के घर पहुंचे थे। यहां उन्होंने मतदाता से पूछा कि उनके घर श्वान तो नहीं है, ऐसे में मना कर दिया गया। इससे वह गणना पत्रक लेकर घर के अंदर पहुंचे ही थे कि वहां पहले से मौजूद श्वान ने बीएलओ पर हमला कर दिया।
श्वान ने उनके पैर में काट लिया, उन्होने बमुश्किल अपनी जान बचाई और बाहर आ गए। इसके बाद रजिस्ट्रीकरण अधिकारी सहित अन्य साथियों को सूचना दी। इससे उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
सहयोग करने की अपील
दक्षिण-पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं टीटीनगर एसडीएम डा. अर्चना शर्मा ने बताया कि बीएलओ जब भी किसी मतदाता के घर गणना पत्रक देने जाएं तो पहले पूछ लें कि उनके घर श्वान बंधा है या नहीं। साथ ही मतदाता भी बीएलओ का सहयोग करने की अपील की है, जिससे एसआईआर का काम समय पर पूरा हो सके।
