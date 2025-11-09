MPPSC 2023 Result: आखिरी प्रयास में मिली सफलता, असफल होते तो बैठ जाते किराने की दुकान पर... रतलाम के सिद्धार्थ मेहता बने डिप्टी कलेक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, रतलाम। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने शनिवार रात राज्य सेवा परीक्षा 2023 का फाइनल परिणाम घोषित किया, जिसमें रतलाम जिले के ग्राम रावटी निवासी सिद्धार्थ मेहता (लक्की) का चयन डिप्टी कलेक्टर पद के लिए हुआ है। परिणाम घोषित होते ही सिद्धार्थ के घर और गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। स्वजन और ग्रामीणों ने मिठाई खिलाकर, पुष्पहार पहनाकर तथा आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया।

28 वर्षीय सिद्धार्थ मेहता ने बताया कि बड़े भाई श्रेयांश के प्रोत्साहन के बाद से प्रशासनिक सेवा में जाने का सपना देखते थे। वे पहले पांच बार एमपीपीएससी परीक्षा दे चुके हैं। वर्ष 2019 में वे इंटरव्यू तक पहुंचे थे, लेकिन चयन नहीं हो सका था। सिद्धार्थ ने बताया कि इस बार उन्हें पूरी उम्मीद थी कि सफलता मिलेगी, और परिणाम ने उनके सपने को साकार कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी का पद समाज और देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, उसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगा।