    SIR in Bhopal: भोपाल में नोटिस लेकर 90 हजार के ज्यादा मतदाताओं के घर-घर पहुंच रहें BLO, इन्हें देना होगा नागरिकता का प्रूफ

    भोपाल में नोटिस लेकर बीएलओ नो मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं के घर पहुंचे रहे हैं। जिले के सात विधानसभा क्षेत्र में 92 हजार 16 मतदाताओं को नोटिस जारी हुए ह ...और पढ़ें

    By Madanmohan malviyaEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Wed, 31 Dec 2025 03:31:57 AM (IST)Updated Date: Wed, 31 Dec 2025 03:49:44 AM (IST)
    SIR in Bhopal: भोपाल में नोटिस लेकर 90 हजार के ज्यादा मतदाताओं के घर-घर पहुंच रहें BLO, इन्हें देना होगा नागरिकता का प्रूफ
    नोटिस लेकर घर-घर पहुंच रहें बीएलओ

    HighLights

    1. अब तक 92 हजार 16 मतदाताओं को नोटिस जारी
    2. 13 हजार मतदाताओं ने नाम जोड़ने जमा किए गए फार्म
    3. SDM, तहसील, नगर निगम के वार्ड कार्यालयों में सुनवाई

    नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: जिले में (विशेष गहन पुनरीक्षण) एसआईआर के दौरान आपकी पत्नियों और उनके स्वजनों का रिकॉर्ड 2003 की मतदाता सूची में मिल गया था, लेकिन आप दोनों भाईयों व आपके स्वजनों का रिकॉर्ड नहीं मिला है। ऐसे में अब आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण पेश करना होगा, जिसके लिए निर्वाचन शाखा द्वारा जारी यह नोटिस दिया जा रहा है।

    यह बात उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 16 की बीएलओ उजमा इकबाल ने मंगलवार शाम पांच बजे नोटिस देते हुए मतदाताओं से कही। इसी तरह विभिन्न मतदान केंद्र के बीएलओ ने नो मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं को नोटिस देते हुए सुनवाई की तारीख देते हुए दस्तावेज सहित पेश होने के लिए कहा है।


    naidunia_image

    लाइव एक- उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 16 की बीएलओ उजमा इकबाल ने खानूगांव में रहने वाले मनोज सिंह गौतम और राहुल गौतम को नोटिस दिए। उनको सुनवाई के लिए छह जनवरी का समय दिया गया है।उन्होंने 10वीं की मार्कशीट होने का दावा किया है, जिसके साथ वह नोटिस का जवाब देंगे।

    लाइव दो - उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 15 के बीएलओ सैय्यद आसिफ अली ने खानू गांव में रहने वाले नफीस उर्र रहमान को शाम साढ़े पांच बजे नोटिस देते हुए बताया कि उनका नाम व किसी भी स्वजन का 2003 की सूची में नहीं मिला है।ऐसे में यह नोटिस दिया जा रहा है वह पांच जनवरी को दस्तावेज के साथ सुनवाई के लिए वार्ड कार्यालय में पेश होंगे।

    लाइव तीन - उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 20 के बीएलओ राजकुमार टिकले कोहेफिजा पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाता दीपाली चिंचोलकर और उनके पति को नोटिस दिए।उन्होंने बताया कि दोनों का रिकार्ड 2003 की सूची में नहीं है ऐसे में इनको सात जनवरी सुनवाई की तारीख दी गई है।

    92 हजार 16 नोटिस हुए जारी, बीएलओ कर रहे वितरित

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि सात विधानसभा क्षेत्र में कुल एक लाख 16 हजार 925 मतदाताओं को नो मैपिंग श्रेणी में रखा गया है।अब तक 92 हजार 16 मतदाताओं के नोटिस जारी किए जा चुके हैं,जिनको बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वितरित किया जा रहा है।

    इनकी सुनवाई विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम, तहसील न्यायालय, नगर निगम के वार्ड कार्यालयों में करीब 90 अधिकारी की मौजूदगी में होगी। सातों विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) नियुक्त किया गया है।

    13 हजार मतदाताओं ने नाम जोड़ने जमा किए छह नंबर फार्म

    एसआईआर के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम भी किया जा रहा है।अब तक सात विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 हजार 311 फार्म छह जमा करवाए गए हैं, जिनका सत्यापन करने के बाद इनका नाम सूची में जोड़ा जाएगा। इनमें सबसे अधिक फार्म छह नरेला में तीन हजार 639, हुजूर में दो हजार 643, गोविंदपुरा में दो हजार 454 जमा किए गए हैं।

    संशोधन करवाने 15 हजार फार्म आठ हुए जमा

    सात विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में संशोधन करवाने के लिए भी करीब 15 हजार 371 फार्म आठ जमा किए गए हैं। इस फार्म के तहत शिफ्टेड, संशोधन आदि का कार्य किया जा सकेगा। इनमें सबसे अधिक फार्म आठ गोविंदपुरा में तीन हजार 923, नरेला में दो हजार 915, हुजूर में दो हजार 588 जमा किए गए हैं।

    विधानसभा क्षेत्र में नो मैपिंग मतदाताओं की संख्या और कुल नोटिस वितरण

    विधानसभा क्षेत्र नो मैपिंग मतदाता कुल नोटिस वितरण
    बैरसिया 2,134 2,134
    उत्तर 10,080 4,901
    नरेला 23,790 16,767
    दक्षिण-पश्चिम 16,596 15,045
    मध्य 10,088 9,332
    गोविंदपुरा 30,188 19,788
    हुजूर 23,049 24,049
    कुल 1,16,925 92,016

    नोट: जिला प्रशासन द्वारा जारी आंकड़े

    इनका कहना है

    सभी विधानसभा क्षेत्राें में 70 प्रतिशत से अधिक नो मैपिंग मतदाताओं को नोटिस दिए जा चुके हैं।नये साल के पहले सप्ताह में इनकी सुनवाई की जाएगी, इस दौरान उनके द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर ही सूची में नाम जोड़ने पर निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा फार्म आठ और छह पर भी सुनवाई की जाएगी।

    -कौशलेंद्र विक्रम सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर

