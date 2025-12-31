SIR in Bhopal: भोपाल में नोटिस लेकर 90 हजार के ज्यादा मतदाताओं के घर-घर पहुंच रहें BLO, इन्हें देना होगा नागरिकता का प्रूफ

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: जिले में (विशेष गहन पुनरीक्षण) एसआईआर के दौरान आपकी पत्नियों और उनके स्वजनों का रिकॉर्ड 2003 की मतदाता सूची में मिल गया था, लेकिन आप दोनों भाईयों व आपके स्वजनों का रिकॉर्ड नहीं मिला है। ऐसे में अब आपको अपनी नागरिकता का प्रमाण पेश करना होगा, जिसके लिए निर्वाचन शाखा द्वारा जारी यह नोटिस दिया जा रहा है।

यह बात उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 16 की बीएलओ उजमा इकबाल ने मंगलवार शाम पांच बजे नोटिस देते हुए मतदाताओं से कही। इसी तरह विभिन्न मतदान केंद्र के बीएलओ ने नो मैपिंग श्रेणी के मतदाताओं को नोटिस देते हुए सुनवाई की तारीख देते हुए दस्तावेज सहित पेश होने के लिए कहा है।

लाइव दो - उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 15 के बीएलओ सैय्यद आसिफ अली ने खानू गांव में रहने वाले नफीस उर्र रहमान को शाम साढ़े पांच बजे नोटिस देते हुए बताया कि उनका नाम व किसी भी स्वजन का 2003 की सूची में नहीं मिला है।ऐसे में यह नोटिस दिया जा रहा है वह पांच जनवरी को दस्तावेज के साथ सुनवाई के लिए वार्ड कार्यालय में पेश होंगे।

लाइव एक- उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 16 की बीएलओ उजमा इकबाल ने खानूगांव में रहने वाले मनोज सिंह गौतम और राहुल गौतम को नोटिस दिए। उनको सुनवाई के लिए छह जनवरी का समय दिया गया है।उन्होंने 10वीं की मार्कशीट होने का दावा किया है, जिसके साथ वह नोटिस का जवाब देंगे।

लाइव तीन - उत्तर विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र 20 के बीएलओ राजकुमार टिकले कोहेफिजा पहुंचे, जहां उन्होंने मतदाता दीपाली चिंचोलकर और उनके पति को नोटिस दिए।उन्होंने बताया कि दोनों का रिकार्ड 2003 की सूची में नहीं है ऐसे में इनको सात जनवरी सुनवाई की तारीख दी गई है।

92 हजार 16 नोटिस हुए जारी, बीएलओ कर रहे वितरित

उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि सात विधानसभा क्षेत्र में कुल एक लाख 16 हजार 925 मतदाताओं को नो मैपिंग श्रेणी में रखा गया है।अब तक 92 हजार 16 मतदाताओं के नोटिस जारी किए जा चुके हैं,जिनको बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वितरित किया जा रहा है।

इनकी सुनवाई विधानसभा क्षेत्र के एसडीएम, तहसील न्यायालय, नगर निगम के वार्ड कार्यालयों में करीब 90 अधिकारी की मौजूदगी में होगी। सातों विधानसभा क्षेत्र के लिए एसडीएम को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) नियुक्त किया गया है।

13 हजार मतदाताओं ने नाम जोड़ने जमा किए छह नंबर फार्म

एसआईआर के दौरान नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम भी किया जा रहा है।अब तक सात विधानसभा क्षेत्र में कुल 13 हजार 311 फार्म छह जमा करवाए गए हैं, जिनका सत्यापन करने के बाद इनका नाम सूची में जोड़ा जाएगा। इनमें सबसे अधिक फार्म छह नरेला में तीन हजार 639, हुजूर में दो हजार 643, गोविंदपुरा में दो हजार 454 जमा किए गए हैं।

संशोधन करवाने 15 हजार फार्म आठ हुए जमा

सात विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में संशोधन करवाने के लिए भी करीब 15 हजार 371 फार्म आठ जमा किए गए हैं। इस फार्म के तहत शिफ्टेड, संशोधन आदि का कार्य किया जा सकेगा। इनमें सबसे अधिक फार्म आठ गोविंदपुरा में तीन हजार 923, नरेला में दो हजार 915, हुजूर में दो हजार 588 जमा किए गए हैं।