इंदौर में नए साल के जश्न पर आबकारी विभाग की पैनी नजर, रात 12 बजे बंद होंगे सभी बार-पब; 16 टीमें गठित

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर: नए साल के जश्न को लेकर आबकारी विभाग ने इस बार सख्त और सुनियोजित रणनीति तैयार की है। 31 दिसंबर की रात कानून-व्यवस्था बनाए रखने और अवैध शराब गतिविधियों पर रोक के लिए शहर को पूर्व और पश्चिम क्षेत्र में बांटकर कुल 16 निगरानी टीमें गठित की गई हैं।

ये टीमें रात 11 बजे से सक्रिय हो जाएंगी और देर रात तक होने वाली गतिविधियों पर पैनी नजर रखेंगी। आबकारी विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर की रात जैसे ही घड़ी 12 बजेगी, शहर के सभी बार और पब पूरी तरह बंद कराए जाएंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मौके पर ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति शराब पार्टी, अवैध बिक्री या परोसने की स्थिति में सीधे प्रकरण दर्ज किए जाएंगे। 31 दिसंबर को होटल, ढाबों, बार और पब में तय समय पर औचक जांच की जाएगी। विभाग ने अब तक करीब 10 लाइसेंस एक दिन की शराब पार्टी के जारी किए है। उल्लेखनीय है कि विभाग पिछले तीन दिनों से लगातार शहर और बाहरी क्षेत्रों में जांच अभियान चला रहा है। इसके साथ ही अवैध शराब परिवहन रोकने के लिए शहर में नाकाबंदी भी की जा रही है। सर्कल बदल के सौंपी जिम्मेदारी कंट्रोलर देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि जांच में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग ने सर्कल बदलने का भी फैसला लिया है। पूर्वी क्षेत्र के सर्कल अधिकारियों को पश्चिमी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र के अधिकारियों को पूर्वी क्षेत्र में जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो बाहरी क्षेत्र के फार्म हाउस, बायपास और देर रात तक खुले रहने वाले बार और पब की जांच करेंगे।