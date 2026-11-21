नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्यास बुझाने के लिए घरों में लगे बोरवेल अब बीमारी का खतरा बन गए हैं। शहर के नूरमहल क्षेत्र की अशोक कालोनी में पिछले कुछ दिनों से 15 से 20 घरों में मटमैला और बदबूदार पानी पहुंच रहा है। नगर निगम की जांच में पानी दूषित मिलने के बाद रहवासियों को इसे पीने से रोक दिया गया है।

निगम ने क्षेत्र में नोटिस चस्पा कर बोरवेल के पानी का उपयोग पेयजल के रूप में नहीं करने की चेतावनी दी है। साथ ही बोरवेल को बंद करा दिया है। जलस्रोत दूषित होने से परिवारों को पीने के पानी के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं।

अशोक कॉलोनी के कई घर अब भी बोरवेल पर निर्भर शहर के वार्ड-नौ में नूर महल क्षेत्र की अशोक कालोनी के कई घर अब भी बोरवेल पर निर्भर हैं। पानी खराब होने के बाद रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी परेशानी बढ़ गई है। कुछ परिवार टैंकर से पानी खरीद रहे हैं, जिसके लिए 300 से 500 रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। नगर निगम ने भी प्रभावित क्षेत्र में टैंकर से पानी उपलब्ध कराने की बात कही है। रहवासियों की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने घरों से नमूने लेकर प्रयोगशाला में जांच कराई थी। रिपोर्ट में पानी दूषित मिलने के बाद लोगों को नर्मदा जल के कनेक्शन लेने की सलाह दी गई है।