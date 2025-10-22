मेरी खबरें
    भोपाल में कचरा बीन रहे लड़के को नाले में दिखा बोरा, पुलिस को बुलाकर खोला तो अंदर मिली लाश

    भोपाल के अशोका गार्डन में एक नाले से एक बंद बोरे में एक लाश बरामद की गई है। शव 40 से 42 साल के एक पुरुष का है, और पहली नजर में यह दो से तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल में भेज दिया है।

    By prashant vyas
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 22 Oct 2025 12:21:51 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 22 Oct 2025 12:29:42 PM (IST)
    बोरे के अंदर मिली युवक की लाश पर धारदार हथियार से हमले के निशान मिले।

    1. नाले के पानी में बहकर आई है या यहीं फेंकी गई, इसकी जांच की जा रही है।
    2. आसपास के थानों को भी सूचना भेजी गई है ताकि गुमशुदगी रिपोर्ट से मिलान हो सके।
    3. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की जांच की जाएगी।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अशोका गार्डन के पुष्पा नगर स्थित नाले से मंगलवार सुबह एक बंद बोरे से एक लाश बरामद की गई। सुबह करीब 10 बजे स्थानीय लोगों ने नाले के पास भीड़ देखी और जब पास जाकर झांका, तो बदबू आने पर उन्हें शक हुआ। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। अशोका गार्डन पुलिस मौके पर पहुंची और बोरे को बाहर निकाला।

    पुलिस ने देखा कि शव के गले पर धारदार हथियार के निशान हैं, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि शव को हत्या के बाद फेंका गया है। अशोका गार्डन थाना प्रभारी अनुराग लाल के अनुसार, शव 40 से 42 साल के एक पुरुष का है और पहली नजर में यह दो से तीन दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा, 'लाश बोरे में बंद थी। यह नाले के पानी में बहकर आई है या यहीं फेंकी गई, इसकी जांच की जा रही है।'


    स्थानीय लोगों के अनुसार, शव को सबसे पहले एक कचरा बीनने वाले लड़के ने देखा था, जिसने बदबू की सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल में भेज दिया है। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। आसपास के थानों को भी सूचना भेजी गई है ताकि गुमशुदगी रिपोर्ट से मिलान किया जा सके। पुलिस टीम मौके से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों की जांच की जाएगी।

    इधर... घायल बीटेक छात्र की इलाज के दौरान मौत

    रातीबड़ इलाके में करीब 12 दिन पहले कार की टक्कर से घायल हुए एक बीटेक छात्र की मंगलवार सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने कार नंबर से उसकी पहचान कर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। छात्र की मौत के बाद अब कार चालक पर धारा बढ़ाई जाएगी। पुलिस के मुताबिक मंडीदीप सतलापुरा रायसेन निवासी 20 वर्षीय मंजीत राणा निजी कॉलेज से बीटेक कर रहा था।

    नौ अक्टूबर को वह अपने दोस्तों के साथ रातीबड़ के केरवा डेम गए थे। जहां से वापस आते समय चंदनपुरा के पास मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार ने तीन बाइकों को टक्कर मार दी थी। इसमें एक बाइक पर सवार मंजीत राणा सवार था, उसे गंभीर चोट लगी थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी मंगलवार को इलाज के दौरान मौत हो गई।

