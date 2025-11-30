IAS संतोष वर्मा के बयान पर ब्राह्मण समाज में भारी आक्रोश, भोपाल में कफन बांधकर प्रदर्शन, तीन दिन का अल्टीमेटम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेकर दिए गए कथित बयान से प्रदेश भर का सवर्ण समाज आक्रोशित है। इसी कड़ी में रविवार को राजधानी में बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोगों ने कफन बांधकर प्रदर्शन किया। साथ ही अजाक्स के कार्यालय (अजाक्स भवन) का घेराव करने निकले। हालांकि रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया।

ब्राह्मण रेजिमेंट के अध्यक्ष पंडित रामनारायण अवस्थी ने बताया कि विभिन्न संगठनों के विप्र बंधु शिवाजी नगर स्थित श्री परशुराम मंदिर पर इकट्ठे हुए थे। वहां से रैली की शक्ल में अजाक्स भवन की तरफ बढ़े थे। इस दौरान संतोष वर्मा मुर्दाबाद, ब्राह्मण समाज जिंदाबाद जैसे नारे लगाए जा रहे थे। सभी की मांग है कि संतोष वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निलंबित किया जाए।

जुलूस को पुलिस ने सेंट मैरी स्कूल के सामने रोक लिया था। यहां संगठन की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में शामिल भाजपा नेता कैलाश मिश्रा ने कहा कि संतोष वर्मा ने ब्राह्मण समाज की बेटियों के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया है, वह अक्षम्य हैं। वर्मा का आचरण पूर्व से ही संदिग्ध है। वह पहले भी महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय कृत्य कर चुके हैं।

उग्र आंदोलन की चेतावनी

ब्राह्मण रेजिमेंट के अध्यक्ष पंडित रामनारायण अवस्थी ने कहा कि कई संगठनों के लोग यहां उपस्थित हुए हैं। सभी की एक ही मांग है। जब तक संतोष वर्मा पर एफआईआर, निष्कासन की कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आज हमने संकेत दिया है कि हम सिर पर कफन बांधकर निकल गए हैं। यहां लड़ाई जहां तक जाएगी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। शासन–प्रशासन तीन दिन में संतोष वर्मा पर कार्रवाई करे, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा। सीएम हाउस और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा।