पिता संग शराब पी, फिर 6 साल की मासूम से दुष्कर्म किया: रायसेन केस में आरोपित के चौंकाने वाले खुलासे

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। गौहरगंज की छह वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का आरोपित सलमान उर्फ नजर पुलिस हिरासत में है। घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश की आग कुछ ठंडी हुई है। इस बीच पुलिस पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वे हर किसी को हिला देने वाली हैं। दरिंदे ने घटना के दो घंटे पहले पीड़िता के पिता के साथ बैठकर शराब पी थी।

वारदात के बाद उसी गांव के एक घर से दो मोबाइल और एक शर्ट चोरी किया था। जानकारी के अनुसार, मासूम से दुष्कर्म के बाद आरोपित ने मोबाइल के साथ जो शर्ट चोरी की थी, उसे पहनकर जयपुर–जबलपुर मार्ग से थोड़ी दूरी बनाकर पैदल चलते हुए गौहरगंज से तामोट गांव के पास पहुंचा। यहां हाइवे पर कुछ देर प्रतीक्षा के बाद बस में सवार होकर भोपाल के नादरा बस स्टैंड पहुंच गया।