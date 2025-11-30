पिता संग शराब पी, फिर 6 साल की मासूम से दुष्कर्म किया: रायसेन केस में आरोपित के चौंकाने वाले खुलासे

नईदुनिया प्रतिनिधि, रायसेन। गौहरगंज की छह वर्षीय मासूम से दुष्कर्म का आरोपित सलमान उर्फ नजर पुलिस हिरासत में है। घटना को लेकर क्षेत्र में आक्रोश की आग कुछ ठंडी हुई है। इस बीच पुलिस पूछताछ में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, वे हर किसी को हिला देने वाली हैं। दरिंदे ने घटना के दो घंटे पहले पीड़िता के पिता के साथ बैठकर शराब पी थी।
वारदात के बाद उसी गांव के एक घर से दो मोबाइल और एक शर्ट चोरी किया था। जानकारी के अनुसार, मासूम से दुष्कर्म के बाद आरोपित ने मोबाइल के साथ जो शर्ट चोरी की थी, उसे पहनकर जयपुर–जबलपुर मार्ग से थोड़ी दूरी बनाकर पैदल चलते हुए गौहरगंज से तामोट गांव के पास पहुंचा। यहां हाइवे पर कुछ देर प्रतीक्षा के बाद बस में सवार होकर भोपाल के नादरा बस स्टैंड पहुंच गया।
पूरे घटनाक्रम पर नजर
राजधानी में भी वह हाईटेक पुलिस को छह दिनों तक छकाते हुए पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए था। दरअसल, पुलिस ने पहले घटना को गंभीरता से नहीं लिया। दूसरे दिन बवाल मचने पर वह हरकत में आई। लोगों का कहना है कि पुलिस यदि घटना वाले दिन ही तत्परता दिखाती तो आरोपित को पकड़ा जा सकता था।
आरोपित ने पूछताछ में बताया कि एक मोबाइल उसने तोड़कर फेंक दिया है, जबकि दूसरे मोबाइल से वह पल–पल की जानकारी ले रहा था। पुलिस ने घटना के चार–पांच दिन बाद मोबाइल चोरी की रिपोर्ट दर्ज की, तब तक मुख्यमंत्री ने रायसेन एसपी को हटा दिया था। नवागत एसपी ने पहले पूरा घटनाक्रम समझा फिर चोरी गए मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर डलवाया।
दस थाना क्षेत्र से निकला आरोपित
दरिंदे ने वारदात के बाद पुलिस को इतने हल्के में लिया कि दर्जन थानों की सीमा आसानी से पार कर गया। गौहरगंज से औबेदुल्लागंज, मंडीदीप, मिसरोद, बागसेवनिया से होते हुए वह हनुमानगंज थाना के नादरा बस स्टैंड पर उतरा। इसके बाद राजधानी के कुछ थानों की सीमा पार कर गांधी नगर पहुंच गया। इधर, पुलिस ने आरोपित के इनाम वाला जो फोटो जारी किया वह उसकी वास्तविक शक्ल–सूरत से दूर–दूर तक मेल नहीं खा रहा था, इससे भी आमजन भ्रमित हुए।
पुलिस का क्या कहना
आशुतोष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक रायसेन का कहना है कि “आरोपित से पूछताछ में कई महत्त्वपूर्ण जानकारी सामने आई हैं, उसकी तस्दीक कराई जा रही है। चिकित्सकों की सलाह के बाद उसे जेल में दाखिल किया जाएगा। अभी पूछताछ जारी है।”
