नशे की लत ने बीटेक छात्रों को बनाया लुटेरा, 650 CCTV कैमरों से खुला राज, दो गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में नौ दिन पहले हुए एटीएम लूट के प्रयास के मामले में पुलिस ने एक निजी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के छात्र समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इस साजिश में इंजीनियरिंग का ही एक अन्य छात्र भी शामिल था, जो फिलहाल फरार है। आरोपितों ने नशे की लत और कर्ज चुकाने के लिए एटीएम लूटने का प्रयास किया था। वारदात के लिए उन्होंने अपने जूनियर छात्र की कार मांगी थी। एटीएम को निशाना बनाने से पहले उन्होंने एक निजी कंपनी के मैनेजर और एक ज्वेलर्स को भी लूटने की योजना बनाई थी, लेकिन भीड़ और अन्य कारणों से वे सफल नहीं हो सके।

एटीएम उखाड़ने की थी योजना आरोपितों ने देर रात गोविंदपुरा के बरखेड़ा पठानी स्थित एसबीआई (SBI) के एटीएम में घुसकर उसे लोहे की रॉड और अन्य औजारों से तोड़ने व उखाड़ने की कोशिश की थी। उनकी योजना एटीएम को उखाड़कर लोडिंग ऑटो में ले जाने की थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद, एटीएम मॉनिटरिंग कंपनी के एचआर किशोरी सिंह ने 13 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने चार टीमें गठित कर आरोपितों की तलाश शुरू की।