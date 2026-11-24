नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: गांधी नगर थाना क्षेत्र में एयरोसिटी रोड पर हिट एंड रन की घटना में 27 वर्षीय बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी की मौत हो गई। अज्ञात वाहन चालक उनकी कार को टक्कर मारने के बाद मौके से भाग निकला। हादसे के वक्त कारोबारी कार में अकेले थे। गांधीनगर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार पारस सिटी, गांधी नगर निवासी हिमांशु खेमानी बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का कारोबार करते थे। रविवार रात करीब 11:45 बजे पेट्रोल भरवाकर घर लौट रहे थे। एयरोसिटी रोड पर इसी दौरान दाहिनी तरफ से आए अज्ञात वाहन ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में हिमांशु गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।