नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग इलाके में स्थित जनता क्वार्टरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई है। बड़ी-बड़ी जेसीबी मशीनों की मदद से क्वार्टरों को जमींदोज किया जा रहा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सोमवार को सुबह से ही प्रशासन की मशीनें पहुंच गई और कार्रवाई शुरू की गई।

कोर्ट ध्वस्तीकरण रोकने से इनकार किया भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में जर्जर घोषित 599 जनता क्वार्टरों को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रविवार को अवकाश के दिन हुई विशेष सुनवाई में व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।