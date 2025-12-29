मध्य प्रदेश में बढ़ेगा बसों का किराया! दो रुपये प्रति किमी की मांग, जानिए कब से होगा लागू

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: मध्य प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा को अगले वर्ष अप्रैल से इंदौर में शुरू करने से पहले बस किरायों में बढ़ोतरी की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में सामान्य बसों के लिए पहले किलोमीटर का किराया सात रुपये और इसके बाद प्रति किलोमीटर 1.25 रुपये निर्धारित है, जबकि डीलक्स बसों में डेढ़ रुपये प्रति किलोमीटर किराया लिया जाता है।

बस संचालकों ने सामान्य बसों के किराये को दो रुपये प्रति किलोमीटर तक बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि कोरोना संक्रमण के बाद वर्ष 2021 में आखिरी बार किराया बढ़ाया गया था, लेकिन इसके बाद से संचालन लागत में लगभग 50 प्रतिशत तक इजाफा हो चुका है।