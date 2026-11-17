नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में कानून-व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देते हुए बदमाशों ने अब यात्रियों से भरी बसों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताजा मामला बागसेवनिया इलाके का है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में एक चलती यात्री बस को ओवरटेक कर रोका और अंदर घुसकर गले पर चाकू अड़ाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया।

घटना के वक्त बस में करीब 20 यात्री सवार थे, जिनकी सुरक्षा दांव पर लग गई। दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने शहर में सार्वजनिक परिवहन की सुरक्षा और पुलिस की गश्त व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद से न केवल बस चालक और कंडक्टर, बल्कि आम यात्री भी खौफ के साये में सफर करने को मजबूर हैं।

नारायण नगर के पास बस रोककर कंडक्टर के गले पर अड़ाया चाकू बागसेवनिया थाने के एसआइ शिरोमणि सिंह ने बताया कि पीरिया मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय रोहित लोधी भोपाल से मंडीदीप के बीच चलने वाली बस में कंडक्टर हैं। 13 नवंबर को वह मंडीदीप से यात्रियों को लेकर भोपाल आ रहे थे। बस में करीब 20 सवारियां मौजूद थीं। जैसे ही बस नारायण नगर बस स्टाप के पास पहुंची, बाइक पर सवार होकर आए चार बदमाशों ने बस को ओवरटेक कर जबरन रुकवा लिया। इससे पहले कि चालक या यात्री कुछ समझ पाते, बदमाश बस के भीतर घुस गए। आरोपियों ने कंडक्टर के गले पर चाकू अड़ा दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए करीब एक हजार रुपये लूटकर मौके से फरार हो गए। अचानक हुए इस हमले से बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार और दहशत फैल गई। पीड़ित ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन वे हाथ नहीं आए। घटना के तीन दिन बाद बागसेवनिया थाना पुलिस ने नसीम ब्रेक और उसके साथियों पर एफआइआर दर्ज की है।