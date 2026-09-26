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गरीबों, किसानों और विद्यार्थियों के लिए शुरू हुई बस सेवा, सीएम ने कहा- सुगम बस सेवा का संकल्प था, पूरा करके दिखाया

MP E-Bus Service Launch: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुगम बस परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट ...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Sat, 26 Sep 2026 09:45:35 PM (IST)Updated Date: Sat, 26 Sep 2026 09:45:35 PM (IST)
गरीबों, किसानों और विद्यार्थियों के लिए शुरू हुई बस सेवा, सीएम ने कहा- सुगम बस सेवा का संकल्प था, पूरा करके दिखाया
1,500 बसों से शुरुआत।

HighLights

  1. मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन का नया अध्याय
  2. दो दशकों बाद ग्रामीण अंचलों को मिली बड़ी राहत
  3. सुगम बस परिवहन सेवा से जुड़ेंगे दूर-दराज के गांव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सुगम बस परिवहन सेवा और पीएम ई-बस सेवा की शुरुआत की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए एक्स पर पोस्ट करके कहा कि हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में बस सेवा प्रारंभ करने का वादा किया था, उस संकल्प को पूरा करके दिखाया है।

ग्रामीण अंचलों में सुगम परिवहन और संकल्प पत्र का वादा पूरा

मुख्यमंत्री ने एक्स में पोस्ट में लिखा है- पिछले दो दशकों में शासकीय बसों का संचालन बंद होने के कारण ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक परिवहन का बड़ा अभाव बना हुआ था। दूर-दराज के कई गांव मुख्य सड़कों से कट गए थे। गांव-देहात के हमारे गरीबों, किसानों एवं छात्र-छात्राओं को आने-जाने के लिए सीमित साधनों पर निर्भर रहना पड़ता था।


1,500 बसों से शुरुआत, 2029 तक 15,000 बसों का लक्ष्य

हमने अपने 'संकल्प पत्र' में बस सेवा प्रारंभ करने का उल्लेख किया था, जिसे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की उपस्थिति में शुक्रवार को धरातल पर साकार कर दिया। राज्यभर में 1,500 बसों से शुरू हुई इस सेवा को वर्ष 2029 तक 15,000 बसों तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, ताकि प्रदेश के हर व्यक्ति तक सुगम बस परिवहन की सुविधा पहुंच सके।