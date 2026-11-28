राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) अगले वर्ष फरवरी में प्रारंभ होने की आशा है। इसके शुरू होने पर बसों की लाइव लोकेशन, ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम और सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में चार सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस व्यवस्था के लागू होने पर यात्रियों को बसों के इंतजार में बस स्टैंड पर अनावश्यक समय नहीं बिताना पड़ेगा।

घर बैठे मिल सकेगी लाइव लोकेशन, किराया और रूट की जानकारी मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से घर बैठे बस की लाइव लोकेशन, उसके पहुंचने का अनुमानित समय, किराया, रूट और समय सारणी की जानकारी मिल सकेगी। यात्री सीटों की उपलब्धता देखकर ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकेंगे। टिकट के भुगतान के लिए यूपीआई, नकद, डिजिटल वॉलेट, स्मार्ट कार्ड और नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) जैसे विकल्प उपलब्ध कराने की योजना है। यात्रा के दौरान आपात स्थिति में पैनिक बटन और एसओएस अलर्ट के जरिए मदद मांगने की सुविधा भी मिलेगी।