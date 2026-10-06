भोपाल में बेखौफ बदमाश... व्यापारी की कार पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, वारदात CCTV में कैद

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी के कमला नगर थाना क्षेत्र के नेहरू नगर इलाके में सुरक्षा दावों की पोल खोलती एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। मंगलवार तड़के करीब 2 बजे एक कारोबारी के घर के बाहर खड़ी उनकी कार पर तीन नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। यह पूरी वारदात पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर कमला नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपितों की तलाश तेज कर दी है।

कमला नगर थाना पुलिस के अनुसार कार मालिक और कारोबारी आलोक मलिक ने कमला नगर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार, आलोक मलिक ने हमेशा की तरह अपनी कार अपने घर के बाहर पार्क की थी। रात के 12 बजे तक वाहन पूरी तरह सुरक्षित और अपनी जगह पर नजर आ रहा था।