Gwalior व्यापार मेले में कार-बाइक खरीदना होगा सस्ता, रोड टैक्स में 50% छूट की तैयारी, परिवहन विभाग ने भेजा प्रस्ताव

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी ग्वालियर व्यापार मेले में वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जा सकती है। सैद्धांतिक सहमति के साथ परिवहन विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विभागीय मंत्री राव उदय प्रताप के अनुमोदन के बाद वित्त विभाग इसका परीक्षण करेगा।
सरकार के सूत्रों का मानना है कि इस वर्ष महंगी और कीमती गाड़ियों से रोड टैक्स की पात्रता समाप्त भी की जा सकती है या कम की जा सकती है। इसका निर्णय मुख्यमंत्री के स्तर पर होगा। संभावना है कि शीघ्र ही इस निर्णय हो सकता है। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बारे में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भी मुख्यमंत्री से वाहन पंजीयन में छूट देने का अनुरोध किया।
इधर ग्वालियर से सांसद भारत सिंह कुशवाह ने भी मुख्यमंत्री डॉ. यादव को पत्र लिखा है। ग्वालियर व्यापार मेले में हर साल राज्य सरकार वाहनों की खरीदी पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देती है। जिससे 10 लाख रुपये तक के वाहन पर 80 से 90 हजार रुपये तक की बचत हो जाती है।
यह भी पढ़ें- 'कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक महिला कार्यकर्ता और ले गए...', दीपक जोशी के विवाह पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक का बेतुका बयान
ग्वालियर में 25 दिसंबर से 25 फरवरी के बीच मेले का आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेला की तर्ज पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अपने गृह जिला उज्जैन में विक्रम व्यापार मेला की शुरूआत की और यहां भी वाहन खरीदी पर रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है। इस वर्ष यह मेला 26 फरवरी से 30 मार्च 2025 तक लगा था।