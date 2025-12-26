मेरी खबरें
    'कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक महिला कार्यकर्ता और ले गए...', दीपक जोशी के विवाह पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक का बेतुका बयान

    By Digital DeskEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 26 Dec 2025 10:20:13 PM (IST)Updated Date: Fri, 26 Dec 2025 10:20:13 PM (IST)
    'कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक महिला कार्यकर्ता और ले गए...', दीपक जोशी के विवाह पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक का बेतुका बयान
    दीपक जोशी के विवाह पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक का बेतुका बयान।

    1. दीपक जोशी के विवाह पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक का वायरल बयान
    2. कहा- वैसे ही कार्यकर्ताओं की कमी थी, ऊपर से लुगाई और ले गए
    3. भाजपा ने कहा- कार्यकर्ता ही नहीं, कांग्रेस के पास अब शब्द भी नहीं बचे

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पूर्व मंत्री और कांग्रेस से फिर भाजपा में लौटे दीपक जोशी के विवाह हो लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का बुंदेली में दिया गया एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि वैसे ही हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है और वे एक महिला कार्यकर्ता और ले गए। इसे प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस नेताओं की अनर्गल बयानबाजी और महिलाओं का अपमान बताया।

    बयान सोशल मीडिया पर वायरल

    मुकेश नायक ने दीपक जोशी के विवाह को लेकर चल रहे विवाद पर बुंदेली बोली में कहा कि बीजेपी में चलो गओ दीपक जोशी। वैसे ही हमाई पार्टी में आओ और हमाई पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक लुगाई और ले गओ इतेसे, बताओ ना आप। यह बयान सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर वायरल हुआ।


    केवल अनर्गल बयानबाजी करना- भाजपा

    इस पर भाजपा के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता लुप्त हो गए हैं और मतदाता तो बचे ही नहीं। केवल अनर्गल बयानबाजी करना, महिलाओं की दृष्टि से कुछ भी कहना, यह कांग्रेस की कार्य प्रणाली हो गई है।

