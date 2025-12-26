'कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक महिला कार्यकर्ता और ले गए...', दीपक जोशी के विवाह पर कांग्रेस नेता मुकेश नायक का बेतुका बयान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। पूर्व मंत्री और कांग्रेस से फिर भाजपा में लौटे दीपक जोशी के विवाह हो लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक का बुंदेली में दिया गया एक बयान वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने कहा है कि वैसे ही हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है और वे एक महिला कार्यकर्ता और ले गए। इसे प्रदेश भाजपा ने कांग्रेस नेताओं की अनर्गल बयानबाजी और महिलाओं का अपमान बताया।

बयान सोशल मीडिया पर वायरल मुकेश नायक ने दीपक जोशी के विवाह को लेकर चल रहे विवाद पर बुंदेली बोली में कहा कि बीजेपी में चलो गओ दीपक जोशी। वैसे ही हमाई पार्टी में आओ और हमाई पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी, एक लुगाई और ले गओ इतेसे, बताओ ना आप। यह बयान सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों पर वायरल हुआ।