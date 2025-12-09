मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद ही होगा मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदर्शन रिपोर्ट भी देखी जाएगी

    मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मोहन यादव को केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी लेनी होगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों के कार्य प्रदर्शन पर अलग- अलग एजेंसियों से रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया है। इसे भी आधार बनाया जाएगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के मंत्रियों के कामकाज को लेकर भारी नाराज है।

    By Navodit Saktawat
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Tue, 09 Dec 2025 05:25:19 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 09 Dec 2025 05:31:09 PM (IST)
    भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद ही होगा मप्र में मंत्रिमंडल विस्तार, प्रदर्शन रिपोर्ट भी देखी जाएगी
    मध्‍य प्रदेश में जल्‍द होगा कैबिनेट विस्‍तार।

    HighLights

    1. दो वर्ष पूरे होने पर मंत्रियों के कार्य प्रदर्शन की रिपोर्ट भी देखी जाएगी।
    2. संभावना है इस तिथि के आसपास पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा।
    3. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।

    राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के दो वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं कई महीनों से हैं लेकिन अब यह माना जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही विस्तार होगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 20 जनवरी, 2026 को समाप्त हो रहा है। संभावना है कि इस तिथि के आसपास पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। पार्टी नेताओं का मानना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद ही मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।

    naidunia_image

    बता दें, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का एक विस्तार हो चुका है, इसके बाद से ही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव अपनी टीम में फेरबदल करेंगे। कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने से पहले डा. मोहन यादव ने मंत्रियों के कामकाज को परखने के लिए विभागवार समीक्षा बैठकें भी कर ली हैं। इससे तैयार होने वाला रिपोर्ट कार्ड भी मंत्रिमंडल विस्तार में अहम भूमिका अदा करेगा।


    मंत्रिमंडल विस्तार के लिए मोहन यादव को केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी लेनी होगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के मंत्रियों के कार्य प्रदर्शन पर अलग- अलग एजेंसियों से रिपोर्ट कार्ड तैयार करवाया है। इसे भी आधार बनाया जाएगा। हालांकि केंद्रीय नेतृत्व मध्य प्रदेश के मंत्रियों के कामकाज को लेकर भारी नाराज है।

    naidunia_image

    तीन- चार मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी मंत्री के विभाग में कोई कामकाज नहीं हो रहा है। उनकी विभाग पर पकड़ भी नहीं है। मंत्रिमंडल में चार पद रिक्त मोहन कैबिनेट में फिलहाल चार पद रिक्त हैं। 35 सदस्य हो सकते हैं। अभी मुख्यमंत्री सहित 31 मंत्री हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कम से कम चार मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर भी किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कम से कम छह नए चेहरे मंत्रिमंडल में आ सकते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.