मुकेश विश्वकर्मा, नईदुनिया, भोपाल। स्वास्थ्य विभाग में नर्स (एएनएम) की नौकरी दिलाने के लिए सौदेबाजी के खुलासे के बाद इसके शिकार सामने आने लगे हैं। एक अभ्यर्थी के पिता ने नईदुनिया को काल रिकार्डिंग सौंपी है, जिसमें दलाल खलील खान कम से कम एक लाख 66 हजार रुपये में नौकरी दिलाने की बात कह रहा है। इसमें दलाल कह रहा है कि 10 से 15 अभ्यर्थी उसे पैसा दे चुके हैं।

रिकार्डिंग में अभ्यर्थी के पिता ऑनलाइन आवेदन भरने और उसकी रसीद भेजने के बारे में पूछते हैं। इस पर खलील खान कहता सुनाई दे रहा है कि सभी के ऑनलाइन फार्म भरवाकर उनकी रसीद वाट्सएप कर दें। वह दावा करता है कि वंदना मैडम से उसकी बात हो रही है और उन्होंने 2024 बैच के अभ्यर्थियों के आवेदन की रसीद भेजने के लिए कहा है।