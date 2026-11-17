नईदुनिया प्रतिनिधि, देवास। गुजरात के गांधीधाम से पाम ऑयल भरकर देवास के समीप सिया के औद्योगिक क्षेत्र जा रहा टैंकर जीजे 39 टीए 7418 बाइक सवार को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर मंगलवार सुबह शहर से बाहर मक्सी बायपास पर पलट गया। टैंकर पलटने की जानकारी मिलने के बाद कई लोग डिब्बे लेकर पाम ऑयल भरने के लिए पहुंच गए।

गनीमत रही कि हादसे में ड्राइवर या किसी अन्य को गंभीर चोट नहीं आई। चालक के अनुसार करीब 40 हजार लीटर से अधिक पाम ऑयल भरा हुआ था जिसमें से अधिकांश बह गया है। एक को हटाता तो दूसरे आ जाते थे टैंकर के ड्राइवर राजस्थान के अजमेर जिले के निवासी नंद सिंह राठौड़ ने बताया 15-20 लोग डिब्बे लेकर पाम ऑयल भरने पहुंचे थे। इनमें एक-दो को हटाता तो दूसरे आ जाते थे। टैंकर देवास से करीब सात-आठ किमी दूर पारले कंपनी में खाली करने जा रहे थे।