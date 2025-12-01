सिर्फ 30 मिनट में कैंसर का हुआ इलाज, ऑपरेशन के तुरंत बाद चलने लगा बिस्तर पर पड़ा मरीज

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल के डॉक्टरों ने एक कैंसर मरीज के जीवन में नई उम्मीद जगाई है। जिस मरीज की रीढ़ की हड्डी कैंसर की वजह से टूटकर लगभग दब गई थी और वह असहनीय दर्द के कारण बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था, उसी मरीज पर डाक्टरों ने केवल 30 मिनट का एक अद्भुत ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के तुरंत बाद मरीज न सिर्फ चलने लगा, बल्कि उसका पुराना दर्द भी लगभग 80 प्रतिशत खत्म हो गया।

हड्डियों को खोखला कर देती हैं कैंसर कोशिकाएं यह प्रक्रिया डॉ. अनुज जैन (अतिरिक्त प्रोफेसर एवं इंचार्ज, पेन मेडिसिन यूनिट, एनेस्थीसिया विभाग, एम्स भोपाल) के नेतृत्व में की गई। टीम में डॉ. निरव, डॉ. गोपी और डॉ. निखिल शामिल रहे। कैंसर से कुचली गई थी रीढ़ की हड्डी डाक्टरों ने बताया कि रीढ़ की हड्डी का टूटना (फ्रैक्चर) आमतौर पर बुढ़ापे में होता है, लेकिन जब यह कैंसर के कारण होता है, तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। कैंसर कोशिकाएं हड्डियों को खोखला कर देती हैं, जिससे रीढ़ की हड्डी (वर्टेब्रल बोन) कमजोर होकर कुचल जाती है।