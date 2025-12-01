कार से टकराकर ई-रिक्शा पलटा, महिला की गोदी से छिटककर सड़क पर गिरा नौ महीने का मासूम, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कोलार में छोटे बेटे की सगाई में शामिल होने निकला एक परिवार रविवार शाम अचानक मातम में डूब गया, जब चूनाभट्टी थाना क्षेत्र के पास एक खड़ी कार से टकराकर ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में महिला की गोद में बैठा नौ महीने का मासूम झटके से उछलकर सड़क पर जा गिरा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद ई-रिक्शा चालक घटनास्थल से फरार हो गया, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपित की तलाशी तेज कर दी है।

एसआई लालजी मिश्रा के अनुसार मोहन ठाकुर पत्रकार कॉलोनी में रहकर प्राईवेट काम करते हैं। उनके छोटे बेटे की सगाई रविवार को कोलार में होने वाली थी। इसमें शामिल होने शाम करीब चार बजे वह अपनी पत्नी, बड़े बेटे शिवकुमार की पत्नी सुरेखा व उनके नौ महीने के पोते के साथ ई-रिक्शा में सवार होकर कोलार जा रहे थे। वे चूनाभट्टी थाने के आगे स्वर्ण जयंती पार्क तक पहुंचे ही थे कि अचानक सामने खड़ी कार में ई-रिक्शा टकरा गया और रोड में दाईं ओर पलट गया।

ई-रिक्शा चालक अपने वाहन के साथ फरार

रिक्शे में पीछे की ओर बैठीं सुरेखा के हाथ से नौ महीने का मासूम प्रथम छिटक गया और सड़क पर जा गिरा। सुरेखा और स्वजनों ने बच्चे को देखा तो उसे सिर पर चोट थी और सांसें थम गई थीं। वहीं एकाएक हुए हादसे के बाद वहां भीड़ जमा हो गई, लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन इसके पहले ई-रिक्शा चालक अपने वाहन के साथ फरार हो गया। वहीं सड़क पर अवैध रुप से खड़ी जिस कार से ई-रिक्शा टकराया था। उस कार चालक महिला रजनी पांडे के विरूद्ध पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है।

प्रतिबंधित मार्गों पर बेखौफ दौड़ रहे ई-रिक्शा

राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर ई-रिक्शा का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद ये वाहन बेखौफ सड़कों पर फर्राटे भर रहे हैं। रोजाना इनकी लापरवाह ड्राइविंग से हादसों का खतरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन न तो ट्रैफिक पुलिस रोक पा रही है और न ही कोई ठोस कार्रवाई दिखाई देती है। नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते ई-रिक्शा चालक सिग्नल तोड़ते, गलत दिशा में चलते और स्टैंडर्ड रूट छोड़कर भीड़भाड़ वाले मार्गों में घुसते नजर आते हैं।