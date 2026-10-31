भोपाल में पोस्ट बढ़ाने की मांग लेकर जुटे TET अभ्यर्थी, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पुलिस ने रोका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। शनिवार को प्रदेशभर से आए वर्ग 2 और वर्ग 3 के चयनित अभ्यर्थियों ने भोपाल के एमपी नगर स्थित बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

पद वृद्धि की मांग को लेकर जुटे अभ्यर्थी



