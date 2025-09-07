मिलावटी डीजल से कार खराब, पेट्रोल पंप पर 65 हजार हर्जाना, इंडियन आयल को जांच के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पेट्रोल-डीजल में मिलावट की शिकायतों के बीच राजधानी में पहली बार ऐसा मामला जिला उपभोक्ता आयोग तक पहुंचा। उपभोक्ता ने कार में डीजल डलवाया, जिसके बाद कार बंद हो गई। जांच में पाया गया कि डीजल में पानी और मिट्टी मिली हुई थी।

आयोग की अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज और प्रीति मुद्गल की बेंच ने पेट्रोल पंप संचालक को दोषी मानते हुए 65 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। साथ ही इंडियन आयल को निर्देश दिए गए कि वह अपने सभी पेट्रोल पंपों की समय-समय पर जांच और ऑडिट एनालिसिस कराए, ताकि उपभोक्ताओं को भविष्य में परेशानी न हो।