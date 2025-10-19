Diwali पर 'मौत का पटाखा' बना 'कार्बाइड', आंख की पुतली डैमेज, अंधेपन का सीधा खतरा, जानें कैसे बचें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। दीपावली का त्योहार रौशनी, खुशियों और उत्साह का प्रतीक है, लेकिन इस समय कुछ खतरनाक फटाखे बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए गंभीर खतरा बन सकते हैं। बीएमएचआरसी भोपाल के नेत्र विज्ञान विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. हेमलता यादव ने चेताया है कि कार्बाइड फटाके विशेष रूप से आंखों के लिए बेहद खतरनाक हैं। इन फटाखों में पानी डालने या नीचे की ओर लाइटर जलाने पर गैस का दबाव अचानक रिलीज होता है, जिससे फटाखा अचानक फट सकता है।

अक्सर लोग आगे की ओर देखकर उसे संभालने की कोशिश करते हैं, उसी समय फटने से आंखों पर सीधे चोट लगती है। इसके परिणामस्वरूप आंख की काली पुतली और कार्निया को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। गंभीर मामलों में आप्टिक न्यूरोपैथी, पर्दे में सूजन और स्थायी दृष्टिहानि भी हो सकती है।