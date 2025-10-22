घातक साबित हुई Carbide Pipe Gun, खाली गन से निकली गैस आंखों में घुसी, कार्निया खराब

नईदुनिया प्रतिनिधि, संत हिरदाराम नगर। इस बार पटाखों के विकल्प के रूप में बाजार में आई कार्बाइड पाइप गन बेहद घातक साबित हुई है। कई लोग इससे घायल हुए हैं। सबसे अधिक क्षति आंखों को हुई है। सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय में दूसरे दिन भी कई मरीज इलाज कराने पहुंचे। दीपावली पर भोपाल के अलावा आसपास के जिलों से भी गन पीड़ित मरीज इलाज के लिए आए थे। बुधवार को भी कई मरीज पहुंचे।

बिना चलाए ही निकल रही थी गैस गन चलाने से झुलसे सीहोर निवासी मानव सिसौदिया ने नवदुनिया को बताया किगन इतनी खतरनाक है कि बिना चलाए ही उसमें से गैस निकल रही थी। मानव के अनुसार मैं खाली गन देख रहा था उसी समय गैस निकली और सीधा आंखों में चली गई। मानव की अस्पताल में सर्जरी की गई है। उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

लाइटर से निकली चिंगारी, पुतली डैमेज चौपड़ा कला निवासी आनंद अहिरवार के अनुसार कार्बाइड गन में बारूद भरा था, इसके नीचे लाइटर लगा होता है। लाइटर अपने आप चल गया और मेरी आंखों में गैस घुस गई। आनंद की पुतली डैमेज हुई है। अन्य मरीजों ने भी कार्बाइड पाइप गन को खतरनाक बताया। सेवा सदन के प्रबंधक कुशल धर्मानी के अनुसार तीन दिन में 50 से अधिक मरीज गन से निक गैस से घायल हुए हैं। इनमें से पांच की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में पीड़ित मरीजों के बेहतर इलाज के प्रयास किए जा रह हैं। बाजार से गायब हुई गन, जांच शुरू इस बीच पुलिस प्रशासन ने गन से लोगों के घायल होने के मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने बुधवार को अनेक स्थानों पर जांच की। पटाखा बाजार में पुलिस पहुंची लेकिन यहां गन विक्रेता नहीं मिला। पटाखा व्यापारियों के अनुसार दीपावली के दौरान संभवतथ कुछ लोग ठेले पर गन बेचने आए थे।