MP Police Bharti: मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती प्रक्रिया कल से शुरू, 7500 पदों के लिए ऐसे करें आवेदन

    By Mahesh Gupta
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 10:34:58 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 10:34:58 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होने की आस लगाए युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आरक्षक के 7500 पदों पर भर्ती का ऐलान हो गया है। कर्मचारी चयन मंडल पुलिस भर्ती ने परीक्षा का ऐलान कर दिया है। साथ ही आवेदन करने का शेड्यूल भी जारी किया है।

    देखें परीक्षा का शेड्यूल

    कुल 7500 पुलिस पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।

    परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू होगी।

    29 सितंबर तक उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे।

    उम्मीदवार कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

    हर साल रिटायर्ड हो रहे 500 से 700 पुलिसकर्मी

    मध्यप्रदेश गृह विभाग में 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए फरवरी 2025 में प्रस्ताव भेजा गया था। इसके बाद इन पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई। पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने प्रोसेस पूरी करने के बाद अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकाली है। जानकारी के अनुसार एमपी पुलिस के पास फिलहाल एक लाख के करीब बल उपलब्ध है। वहीं करीब 25 हजार से ज्यादा पद रिक्त हैं। इसके साथ ही हर साल 500 से 700 पुलिसकर्मी रिटायर्ड हो रहे हैं।

    भर्ती नियमों में संशोधन गृह विभाग ने सब इंस्पेक्टर पदों की भर्ती के नियमों में संशोधन किया है। इनमें एसआई रेडियो, आयुधए फोटो और फिंगर प्रिंट शामिल हैं। इन पदों के लिए 38 साल तक के उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।

