MPPSC Result 2024: पिता मैकेनिक थे, बेटी ने इंजीनियर बनकर बड़ी की लकीर, अब डीएसपी बनेगी, पढ़ें सक्सेस स्टोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) निवासी मुस्कान सोनी ने साबित कर दिया है कि संकल्प को परिवार का प्रोत्साहन मिले तो सफलता मिलकर रहती है। पिता मोटर मैकेनिक थे तो बेटी ने इंजीनियरिंग की राह चुनी। इंजीनियर बनी तो समझ में आया कि उसे कुछ ऐसा करना है जिसका असर समाज पर भी पड़े। उसने राज्य सेवा परीक्षा की राह चुनी। अब मुस्कान का चयन उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) पद पर हुआ है।