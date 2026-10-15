भोपाल: झांकी ले जाते हुए तेज DJ बजाने पर पुलिस से धक्का-मुक्की; देर रात टीटीनगर थाने के सामने प्रदर्शन, 4 पर केस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। टीटीनगर क्षेत्र में मंगलवार-बुधवार की दरमियानी रात करीब दो बजे तेज आवाज में डीजे बजाकर झांकियां ले जा रहे लोगों को रोकने पर विवाद हो गया। अपेक्स बैंक तिराहे के पास तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर टीटीनगर पुलिस ने चार डीजे संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस से धक्का-मुक्की का आरोप पुलिस के अनुसार डीजे की आवाज धीमी करने की समझाइश देने पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने विवाद किया। घटना के एक वीडियो में कुछ लोग पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करते नजर आ रहे हैं। वहीं, संगठन के लोगों ने भी पुलिस पर धक्का-मुक्की करने के आरोप लगाए हैं।