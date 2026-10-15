MP में करोड़ों की फोरेंसिक वैन बेकार: विज्ञानी अधिकारियों की पोस्टिंग में 2 साल की देरी, कबाड़ होने की कगार पर FSL वाहन

नईदुनिया, प्रतिनिधि, भोपाल । अपराधों की जांच के लिए करोड़ों रुपये की मोबाइल फोरेंसिक वैन खरीद ली गईं, लेकिन इन्हें चलाने वालों की नियुक्ति में ऐसी सुस्ती बरती गई कि संसाधन हाथ में होने के बावजूद व्यवस्था उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही।

वर्ष 2024 में वैन की जरूरत के साथ विज्ञानिक अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया गया था। दो साल सुस्त पड़ी प्रक्रिया प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ने में करीब दो साल लग गए। अब इस साल नवंबर में परीक्षा प्रस्तावित है। इसके बाद परिणाम, साक्षात्कार, दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति आदेश की प्रक्रिया पूरी होने में समय लगेगा। ऐसे में पहला बैच मिलने तक तक वैन में मौजूद महंगे उपकरणों की वारंटी और जांच किट के रसायनों की उपयोग अवधि खत्म हो जाएगी। यानी विज्ञानिक जांच के लिए खरीदे गए संसाधन इस्तेमाल होने से पहले ही अपनी उपयोगिता खोने की स्थिति में पहुंच जाएंगे।

231 पुलिस अनुविभागों में पहुंचना है वाहन प्रदेश के 231 पुलिस अनुविभागों में मोबाइल फोरेंसिक वैन पहुंचाने की योजना थी। सात साल या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में घटनास्थल पर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए 200 से अधिक विज्ञानी अधिकारियों की जरूरत बताई गई थी। इसके बावजूद भर्ती और वैन की उपलब्धता को एक साथ आगे बढ़ाने के बजाय पदों को तीन चरणों में भरने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में 81 पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिलीं 57 वैन में से केवल 28 का ही 19 जिलों में इस्तेमाल हो पा रहा है। बाकी वैन लंबे समय तक मुख्यालय में खड़ी रहीं और अब जिलों में भेजे जाने के बाद भी पर्याप्त विज्ञानी अधिकारियों के अभाव में उनका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। यह भी पढ़ें- रिश्वत केस में पूर्व TI अर्जुन जायसवाल और होमगार्ड दोषमुक्त: लोकायुक्त ने बनाया था प्रकरण, कोर्ट ने कहा- 'संदेह प्रमाण की जगह नहीं ले सकता' भर्ती की सुस्ती से सरकारी निवेश पर दोहरी मार उपकरणों की वारंटी निकलने, रसायनों की उपयोग अवधि समाप्त होने और रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च की नौबत आने से शासन को दोहरी आर्थिक चोट लगेगी। एक ओर करोड़ों रुपये के वाहन खड़े रहेंगे, दूसरी ओर उन्हें दोबारा उपयोग योग्य बनाए रखने के लिए सरकारी खजाने से अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ सकती है।