भोपाल में चार राज्यों के किसानों के फसल बीमा के 3.62 करोड़ रुपये हड़पे, आउटसोर्स कर्मचारी पर केस दर्ज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एमपीनगर स्थित एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड में किसानों के फसल बीमा की रकम में 3.62 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारी राजेश विश्वकर्मा पर हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के किसानों के क्लेम की रकम अपने रिश्तेदारों और परिचितों के खातों में ट्रांसफर कराने का आरोप है। कंपनी की आंतरिक जांच में सामने आया कि उसने एनसीआइपी पोर्टल पर किसानों के बैंक खाते बदलने के साथ कंपनी के पे-प्रो भुगतान सिस्टम में भी सेंध लगाई।

दूसरे खातों में भेजी गई बीमा क्लेम की रकम अब आरोपित के बैंक खाते खाली मिलने की बात सामने आई है। कंपनी के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक पाटिल की शिकायत के अनुसार, शुरुआती जांच में एनसीआइपी पोर्टल पर अनधिकृत लागिन कर 10 खातों में 45.79 लाख रुपये ट्रांसफर करने का मामला सामने आया था। आगे की जांच में यह राशि बढ़कर 77.04 लाख रुपये हो गई। इसके लिए 13 बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि किसानों के खाते में दर्ज जानकारी बदलकर बीमा क्लेम की रकम दूसरे खातों में भेजी गई।