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भोपाल में प्रधान आरक्षक को थप्पड़ मारने वाली युवती पर FIR दर्ज, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश

टीटीनगर क्षेत्र में रविवार को जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) के प्रदर्शन के दौरान हबीबगंज थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक बब्लू त्रिपाठी को थप्पड़ मारने वाल...और पढ़ें

By prashant vyasEdited By: ADITYA KUMAR
Publish Date: Mon, 19 Oct 2026 08:41:16 PM (IST)Updated Date: Mon, 19 Oct 2026 08:41:16 PM (IST)
भोपाल में प्रधान आरक्षक को थप्पड़ मारने वाली युवती पर FIR दर्ज, पुलिस कर रही आरोपी की तलाश
भोपाल में प्रधान आरक्षक को थप्पड़ मारने वाली युवती पर FIR दर्ज

HighLights

  1. हबीबगंज थाने के प्रधान आरक्षक को युवती ने मारा थप्पड़
  2. टीटीनगर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा की धाराओं में FIR दर्ज की
  3. आरोपी युवती की अब तक पहचान नहीं, तलाश में जुटी पुलिस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। टीटीनगर क्षेत्र में रविवार को जय आदिवासी युवा शक्ति (जयस) के प्रदर्शन के दौरान हबीबगंज थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक बब्लू त्रिपाठी को थप्पड़ मारने वाली युवती के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। टीटीनगर पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा, लोकसेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा और सार्वजनिक स्थल पर गाली-गलौज समेत संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है।

हालांकि, आरोपित युवती की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। टीटीनगर थाना प्रभारी गौरव सिंह दोहर ने बताया कि युवती के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

निरीक्षक के निलंबन से जुड़ी है घटना: रोशनपुरा चौराहे पर छात्र से गाली-गलौज का था मामला

बता दें पिछले दिनों रोशनपुरा चौराहे पर आदिवासी छात्रों के कार्यक्रम के दौरान निरीक्षक रतन सिंह परिहार पर एक छात्र से गाली-गलौज करने का आरोप लगा था। घटना का वीडियो भी सामने आया था। इसके अगले दिन निरीक्षक को निलंबित कर दिया गया था।


निरीक्षक पर FIR की मांग को लेकर हो रहा था प्रदर्शन: इसी दौरान युवती ने मारा थप्पड़

इसी मामले में निरीक्षक के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर रविवार को जयस कार्यकर्ताओं ने टीटीनगर क्षेत्र में प्रदर्शन किया था। इसी दौरान एक युवती ने प्रधान आरक्षक बब्लू त्रिपाठी को थप्पड़ मार दिया था। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है।

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