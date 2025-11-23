मेरी खबरें
    भोपाल एयरपोर्ट पर कैटेगरी-2 ILS सक्रिय, अब 350 मीटर विजिबिलिटी में भी लैंड होंगे विमान

    एयरपोर्ट अथारिटी ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक केटेगरी-2 इंस्टूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की स्थापना कर दी है। इसकी स्थापना के साथ ही भोपाल एयरपोर्ट देश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां इस स्तर का सिस्टम स्थापित है।

    By dilip mangtani
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 07:42:22 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 07:48:07 AM (IST)
    भोपाल एयरपोर्ट पर कैटेगरी-2 ILS सक्रिय, अब 350 मीटर विजिबिलिटी में भी लैंड होंगे विमान
    भोपाल एयरपोर्ट पर शुरू हुआ कैटेगरी-2 ILS

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एयरपोर्ट अथारिटी ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक केटेगरी-2 इंस्टूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की स्थापना कर दी है। इसकी स्थापना के साथ ही भोपाल एयरपोर्ट देश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां इस स्तर का सिस्टम स्थापित है। इसकी स्थापना से 350 मीटर तक दृश्यता होने पर भी विमान लैंड हो सकेंगी।

    अभी तक 550 मीटर से कम विजिब्लिटी होने पर विमानो को पास के किसी एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर देना पड़ता है। सर्दी में अक्सर फलक पर कोहरा एवं धुंध छा जाती है। इस कारण पायलटों को रनवे साफ नजर नहीं आता। सुरक्षा की दृष्टि से विमान निकटतम एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिए जाते हैं। कई बार विमान मौसम ठीक होने तक एयरपोर्ट के ऊपर ही मंडराते रहते हैं, इससे समय एवं एयर टर्बाइन फ्यूल की बर्बादी होती है। यात्रियों का टूर प्लान भी प्रभावित होता है।


    इसे देखते हुए एयरपोर्ट अथारिटी देश के प्रमख एयरपोर्ट्स पर अत्याधुनिक सिस्टम स्थापित कर रही है ताकिखराब मौसम में भी उड़ानें प्रभावित न हों।

    मध्य भारत में पहला सिस्टम

    केटेगरी-2 आईएसएल सिस्टम अभी तक अमृतसर एवं कोलकात्ता में यह सिस्टम स्थापित है। भोपााल देश का तीसरा एवं मध्य भारत का पहला एयरपोर्ट है जहां इसकी स्थापना की गई है। स्थापना से पहले कर्मचारियों को जरूरी प्रशिक्षण दिया गया है ताकिअपग्रेड सिस्टम का उपयोग प्रभावी ढंग से हो सके।

    साउथ की उड़ान यहां लैंड होंगी

    एयरपोर्ट पर हाल ही में स्वचलित मौसम अवलोकन प्रणाली भी स्थापित की गई है। इसकी स्थापना से मौसम खराब होने पर पायलटों को तत्काल कोहरे, वर्षा या आंधी चलने की जानकारी मिलती है। सभी सिस्टम एक साथ काम करेंगे तो विमान डायवर्ट नहीं होंगे।

    कई बार दिल्ली और भोपाल का मौसम एक साथ खराब होता है। ऐसे में दक्षिण भारत से दिल्ली जा रहे विमानों को भोपाल में लैंड होने में दिक्क्त होती है। नया सिस्टम लगने से साउथ से दिल्ली जा रहे विमान आपात स्थिति में भोपाल डायवर्ट किए जा सकेंगे।

    27 से प्रभावी होगा सिस्टम

    रामजी अवस्थी, एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि आईएलएस सिस्टम स्थापित हो चुका है लेकिन इसकी औपचारिक शुरूआत 27 नवंबर से होगी। इसके लिए हमने सूचना प्रकाशन जैसी औपचारिकता पूरी कर ली है। इसकी जानकारी देश-विदेश के सभी हवाई अड्डों को देनी होती है। अब भोपाल मध्य भारत का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा यहां अपग्रेटेड सिस्टम है। ग्राउंड टेस्टिंग भी कर ली गई है।

