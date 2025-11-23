भोपाल एयरपोर्ट पर कैटेगरी-2 ILS सक्रिय, अब 350 मीटर विजिबिलिटी में भी लैंड होंगे विमान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एयरपोर्ट अथारिटी ने भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक केटेगरी-2 इंस्टूमेंट लैंडिंग सिस्टम (आईएलएस) की स्थापना कर दी है। इसकी स्थापना के साथ ही भोपाल एयरपोर्ट देश का तीसरा ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जहां इस स्तर का सिस्टम स्थापित है। इसकी स्थापना से 350 मीटर तक दृश्यता होने पर भी विमान लैंड हो सकेंगी।

अभी तक 550 मीटर से कम विजिब्लिटी होने पर विमानो को पास के किसी एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर देना पड़ता है। सर्दी में अक्सर फलक पर कोहरा एवं धुंध छा जाती है। इस कारण पायलटों को रनवे साफ नजर नहीं आता। सुरक्षा की दृष्टि से विमान निकटतम एयरपोर्ट पर डायवर्ट कर दिए जाते हैं। कई बार विमान मौसम ठीक होने तक एयरपोर्ट के ऊपर ही मंडराते रहते हैं, इससे समय एवं एयर टर्बाइन फ्यूल की बर्बादी होती है। यात्रियों का टूर प्लान भी प्रभावित होता है।