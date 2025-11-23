"भारत हिंदू स्टेट नहीं, राष्ट्र है"- उमा भारती का बड़ा बयान, राहुल का जनेऊ नाटक बताया

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। न मैं हाशिए पर हूं और न किसी पद की तलाश में हूं, यह मैं और अमित शाह भी जानते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी, उसे निभाने के लिए तैयार हूं। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने शनिवार को भोपाल स्थित बंगले पर पत्रकारवार्ता में कही।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जनेऊ पहनने को नाटक बताया। कहा अभी गाय का मुद्दा बड़ा हो जाए तो गोबर की टीका लगाकर गौ मूत्र लेकर चलने लगेंगे। पूर्व सीएम ने भ्रष्टाचार खत्म करने को बड़ी चुनौती माना। कहा कि सीमित लोगों के पास बहुत बड़ी धन राशि पहुंच गई है और असीमित लोग रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यह आर्थिक असमानता को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ही दूर कर सकते हैं।

आरक्षण और हिंदृ राष्ट्र का किया समर्थन

उमा ने निजी क्षेत्र में आरक्षण और आर्थिक आरक्षण पर जोर दिया। साथ ही कथावाचक पं धीरेंद्र शास्त्री की सनातन पदयात्रा के लिए सराहना की। कहा कि भारत हिंदू स्टेट नहीं, राष्ट्र है, यह सबको स्वीकारना होगा। जब इस्लाम, जैन, बुद्ध या ईसाई कोई नहीं था तब सनातन था।

मतांतरण और लव जिहाद को देशद्रोह बताया। कहा कि आनर किलिंग रुकनी चाहिए। आपसी सहमति से होने वाले अंतरजातीय विवाह का सम्मान करें। बाबर मुस्लिमों का पूर्वज नहीं। भारत के लोग ही कन्वर्ट हुए हैं।

सरकार की चुनौतियां गिनाईं, किसानों का समर्थन

उमा भारती ने मोहन सरकार की तीन बड़ी चुनौतियां बताईं। कहा कि जो निवेश ला रहे हैं, उसे जमीन पर उतरें, शराब बंदी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो। विकास के नाम पर गाय, नदी और पहाड़ों का नाश न हो। शिवराज और मैंने जो नीति बनाई, मोहन को उसे आगे बढ़ाना होगा। लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त करने का सुझाव दिया।