बीयू में सामने आए नकल के 400 केस, अब MP में 8 जिलों के सेंटरों पर लगेंगे CCTV, मोबाइल और स्मार्ट वॉच पर रोक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बरकतउल्ला विश्वविद्यालय (बीयू) की व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं। इस वर्ष जनवरी से शुरू हुई परीक्षाओं में अब तक करीब 400 नकल प्रकरण बने हैं। सबसे अधिक 50 नकल प्रकरण बीएससी प्रथम वर्ष में बने हैं। बीए प्रथम वर्ष के 45 नकलची पकड़े गए हैं।

वहीं बीएससी प्रथम वर्ष में 50, बीए फर्स्ट इयर में 45 प्रकरण बनाए गए। बीकाम प्रथम में 38 व बीएड प्रथम सेमेस्टर में 28, बीएससी द्वितीय वर्ष में 26 और बीकाम द्वितीय वर्ष में 13 व तृतीय वर्ष में 18 प्रकरण उड़नदस्तों द्वारा बनाए गए हैं। इसमें स्मार्ट वॉच से नकल प्रकरण के अधिक मामले बने हैं।