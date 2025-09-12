मेरी खबरें
    गड्ढों की मनाई सालगिरह... 10 साल से सड़क की नहीं कराई गई मरम्मत, केक काटकर जताया विरोध

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 06:47:37 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 06:49:07 PM (IST)
    गड्ढों की मनाई सालगिरह... 10 साल से सड़क की नहीं कराई गई मरम्मत, केक काटकर जताया विरोध
    Bhopal News: गड्ढों की 10वीं सालगिरह पर काटा केक।

    1. ऐशबाग की जर्जर सड़क पर अनोखा प्रदर्शन
    2. गड्ढों की 10वीं सालगिरह पर काटा केक
    3. स्थानीय लोगों ने अनोखे अंदाज में जताया विरोध

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। ऐशबाग इलाके की जर्जर सड़कों को लेकर बुधवार को स्थानीय लोगों ने अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। रहवासियों ने आठ फीट चौड़े और 12 फीट लंबे गहरे गड्ढे पर बैठकर केक काटा और गड्ढों के दस साल पूरे होने का जश्न मनाया। इस दौरान आतिशबाजी और ढोल-नगाड़े बजाकर नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ नाराजगी जताई गई।

    एक साल से नहीं हुई सड़कों की मरम्मत

    प्रदर्शनकारियों ने कहा कि बीते दस सालों से सड़क खराब हालत में है, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने ध्यान नहीं दिया। बारिश के मौसम में हालात और बिगड़ गए हैं। पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है, जबकि इस क्षेत्र में करीब डेढ़ लाख आबादी रहती है और रोजाना हजारों लोग आवाजाही करते हैं। ऐशबाग थाना और अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी इसी इलाके में होने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की जा रही।

    भोपाल की सड़कें पूरी तरह बदहाल

    कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला ने कहा कि भोपाल की सड़कें पूरी तरह बदहाल हो चुकी हैं। कहीं गड्ढे हैं, तो कहीं जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या। जनता रोज गिरते-पड़ते सफर करने को मजबूर है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं होना भारी भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है।

    बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन

    प्रदर्शन में अनस उर रहमान, दीपक दीवान, मोहम्मद फहीम, तारिक अली, अमित खत्री, विजेंद्र शुक्ला, मुकेश पंथी, फहीम बख्श, अमजद लाला, दर्शन कोरी, सैफ अनस, शमशेर खान, अनीस शर्मा और मोहन रूड़ेले समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।

