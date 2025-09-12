मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    अपने जन्मदिन पर MP को कई सौगात देने वाले हैं PM Modi, 6 लाख किसानों को होगा फायदा, जानें और क्या होगा खास

    PM Modi in MP: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाएंगे, जहां वे पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। इस परियोजना से 6 लाख किसानों को सीधे लाभ होगा। यह पार्क कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा और प्रदेश के छह लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को भी पीएम मोदी सौगात देंगे।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Fri, 12 Sep 2025 06:18:25 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 12 Sep 2025 06:18:25 PM (IST)
    अपने जन्मदिन पर MP को कई सौगात देने वाले हैं PM Modi, 6 लाख किसानों को होगा फायदा, जानें और क्या होगा खास
    MP को कई सौगात देने वाले हैं PM Modi. (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पीएम मोदी 17 सितंबर को आएंगे मध्य प्रदेश
    2. एमपी में पीएम मोदी मनाएंगे अपना जन्मदिन
    3. धार में पीएम मित्र पार्क का करेंगे शिलान्यास

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 17 सितंबर के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश पहुंचेगे और प्रदेश को कई अहम विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। धार जिले में देश के पहले ‘पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क’ का शिलान्यास करेंगे। यह पार्क कपास आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा और प्रदेश के छह लाख से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचाएगा।

    देश का पहला पीएम मित्रा पार्क

    धार में स्थापित होने वाला यह पार्क देश का पहला पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क होगा। इससे धार, रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर, खरगोन और बड़वानी जैसे कपास उत्पादक जिलों के किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि यह पार्क प्रदेश के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में नए युग की शुरुआत करेगा और मध्य प्रदेश को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगा।

    प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनमें शामिल हैं:

    प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की किस्तों का सीधा हस्तांतरण लाभार्थियों के खातों में।

    पोषण माह 2025 का राष्ट्रीय शुभारंभ।

    ‘स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार’ अभियान की शुरुआत।

    ‘सुमन सखी’ चैटबॉट सेवा का लोकार्पण, जो महिलाओं को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध कराएगी।

    ‘एक बगिया मां के नाम’ अभियान के तहत पौधों का वितरण।

    सिकल सेल स्क्रीनिंग कार्ड का वितरण।

    आदिवासी क्षेत्रों में ‘आदि सेवा पर्व’ की शुरुआत।

    6 लाख किसानों को होगा फायदा

    प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। वर्ष 2022 में उन्होंने अपने जन्मदिन पर कूनो नेशनल पार्क में चीता प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था, और इस बार उनका जन्मदिन किसानों और महिलाओं की योजनाओं से जुड़ा रहा।

    ये भी पढ़ें- MP- 6 बजे 6 बड़ी खबरें : एमपी को स्टार्टअप हब बनाने की तैयारी, उज्जैन में कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा

    हाल ही में सीएम मोहन यादव ने कहा कि पीएम मेगा पार्क में कॉटन आधारित उद्योग लगेंगे। इससे 6 लाख किसानों को होगा लाभ। सीएम ने कहा, प्रधानमंत्री जब भी आते हैं, मध्य प्रदेश के लिए नया इतिहास रचते हैं। उन्होंने बताया कि इस पार्क से धार सहित रतलाम, झाबुआ, आलीराजपुर, खरगोन, बड़वानी जैसे जिलों के कपास उत्पादक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलेगा।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.