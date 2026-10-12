भोपाल में 42 हजार बिजली समस्याओं का हुआ समाधान, ग्रामीण क्षेत्रों में ₹5 में नए कनेक्शन की सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से चलाए जा रहे संपर्क अभियान 2026 के तहत भोपाल शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 814 शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में उपभोक्ताओं की 42 हजार 724 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया है। अभियान का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके घर के नजदीक बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना है।

भोपाल शहर और ग्रामीण वृत्त में रिकॉर्ड संख्या में हुआ समस्याओं का निवारण कंपनी के अनुसार, भोपाल शहर वृत्त में 483 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 30 हजार 163 शिकायतों का निराकरण किया गया। वहीं, भोपाल ग्रामीण वृत्त में 331 शिविरों के माध्यम से 12 हजार 561 शिकायतों का समाधान किया गया। इस तरह दोनों वृत्तों में कुल 42 हजार 724 शिकायतों का निराकरण हुआ है।