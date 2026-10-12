भोपाल बनेगा देश का सबसे सुरक्षित शहर? AI कैमरे, ड्रोन और 8 नए कड़े नियमों से बदलेगी राजधानी की सुरक्षा

पंकज श्रीवास्तव, नईदुनिया, भोपाल। राजधानी भोपाल को वर्ष 2047 तक आधुनिक, सुरक्षित और अपराधमुक्त महानगर के रूप में विकसित करने के लिए भोपाल मास्टर प्लान 2047 के ड्राफ्ट में एक व्यापक कार्ययोजना शामिल की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शहर को आधिकारिक तौर पर सेफ सिटी का दर्जा दिलाना है, जहां नागरिक पूरी तरह भयमुक्त वातावरण में रह सके। सुरक्षित शहर की यह परिकल्पना केवल पुलिसिया गश्त तक सीमित नहीं रहेगी।

ड्राफ्ट में पहली बार सेफ सिटी के मद्देनजर कॉलोनियों में लगे सीसीटीवी कैमरों को सेंट्रलाइज्ड करने का प्रविधान किया गया है। सोसायाटी पदाधिकारियों से सहमति के बाद कैमरों का एक्सेस पुलिस कंट्रोल रूम और स्मार्ट सिटी से जोड़ा जाएगा। ताकि घटना और दुर्घटना के समय पुलिस को सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए घर-घर चक्कर ना लगने पड़े।