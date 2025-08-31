मेरी खबरें
    'ऐसा व्यवहार कतई स्वीकार नहीं...', कलेक्टर पर हाथ उठाने वाले भाजपा विधायक से केंद्रीय नेतृत्व नाराज

    भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष रविवार को भोपाल पहुंचे। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व के सामने विधायक कुशवाह की हरकत पर नाराजगी जताई। कहा कि पार्टी अनुशासन से चलती है, भाजपा विधायक का इस तरह का व्यवहार कतई स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने वाले विधायकों को लेकर भी प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा की।

    By Dheeraj Belwal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 31 Aug 2025 10:08:20 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 31 Aug 2025 10:08:20 PM (IST)
    विधायक ने कलेक्टर पर उठाया था हाथ।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पिछले दिनों भिंड जिले के कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को मारने के लिए हाथ उठाने वाले भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह पर केंद्रीय नेतृत्व ने भी नाराजगी जताई है। इससे पहले प्रदेश नेतृत्व उन्हें बुलाकर समझा चुका है लेकिन उनके तेवर नहीं बदले थे। इसके बाद इस मामले का संज्ञान केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है।

    केंद्रीय नेतृत्व ने जताई नाराजगी

    रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष भोपाल पहुंचे। उन्होंने प्रदेश नेतृत्व के सामने विधायक कुशवाह की हरकत पर नाराजगी जताई। कहा कि पार्टी अनुशासन से चलती है, भाजपा विधायक का इस तरह का व्यवहार कतई स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी करने वाले विधायकों को लेकर भी प्रदेश नेतृत्व के साथ चर्चा की।

    भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बताया कि विधायक कुशवाह को भोपाल तलब किया गया था। उनसे इस पूरे घटनाक्रम को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है और चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में इस तरह का कृत्य स्वीकार नहीं होगा।

    ये था पूरा मामला

    बता दें कि 27 अगस्त को खाद की समस्या को लेकर भिंड सीट से भाजपा विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाह ने कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के आवास के बाहर धरना दिया था। कलेक्टर अपने आवास के गेट पर विधायक से मिलने आए तो दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। इस दौरान विधायक ने घूंसा बांधकर कलेक्टर की ओर किया तो सुरक्षाकर्मियों ने बीच बचाव किया था। कलेक्टर यह कह रहे थे कि रेत चोरी नहीं करने देंगे। इसका एक वीडियो सोशळ मीडिया में वायरल हुआ था।

