फर्जी उपस्थिति पर लगेगी लगाम... घर बैठे अब नहीं लगेगी अटेंडेंस, निगम में लागू हुआ सेंट्रलाइज अटेंडेंस सिस्टम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम के कर्मचारी जो नेता और अधिकारियों के बंगले में चाकरी करते हैं और कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो घर बैठे वेतन लेते हैं अब उनको दफ्तर आकर ही अटेंडेंस लगानी होगी, क्योंकि बुधवार से निगम में सेंट्रलाइज अटेंडेंस सिस्टम लागू हो गया है। हालांकि आज पहला दिन था, इसलिए कई कर्मचारियों की अटेंडेंस नहीं लग पाई।

कर्मचारी हैरान-परेशान रहे इसके चलते कर्मचारी हैरान-परेशान रहे, लेकिन बाद में जब अपर आयुक्त वरूण अवस्थी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागाध्यक्षों, जोनल अधिकारी और वार्ड प्रभारियों को नई प्रणाली की जानकारी दी। उसके बाद कर्मचारियों ने चैन की सांस ली। वहीं, उपायुक्त चंचलेश गिरहरे ने नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को बताया कि वह कैसे अपने मोबाइल के जरिए अटेंडेंस लगा सकते हैं।