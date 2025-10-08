फर्जी उपस्थिति पर लगेगी लगाम... घर बैठे अब नहीं लगेगी अटेंडेंस, निगम में लागू हुआ सेंट्रलाइज अटेंडेंस सिस्टम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नगर निगम के कर्मचारी जो नेता और अधिकारियों के बंगले में चाकरी करते हैं और कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं जो घर बैठे वेतन लेते हैं अब उनको दफ्तर आकर ही अटेंडेंस लगानी होगी, क्योंकि बुधवार से निगम में सेंट्रलाइज अटेंडेंस सिस्टम लागू हो गया है। हालांकि आज पहला दिन था, इसलिए कई कर्मचारियों की अटेंडेंस नहीं लग पाई।
इसके चलते कर्मचारी हैरान-परेशान रहे, लेकिन बाद में जब अपर आयुक्त वरूण अवस्थी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी विभागाध्यक्षों, जोनल अधिकारी और वार्ड प्रभारियों को नई प्रणाली की जानकारी दी। उसके बाद कर्मचारियों ने चैन की सांस ली। वहीं, उपायुक्त चंचलेश गिरहरे ने नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों को बताया कि वह कैसे अपने मोबाइल के जरिए अटेंडेंस लगा सकते हैं।
हालांकि वह सुनकर कर्मचारी चौक गए, क्योंकि नई व्यवस्था के तहत निगम कार्यालय के 50 मीटर के दायरे में ही उपस्थिति दर्ज होगी। कुल मिलाकर जिन कर्मचारियों को वेतन घर बैठे बनता था, अब उन पर नकेल सक जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने 30 सितंबर को आदेश जारी किया था। जिसे निगम में बुधवार को लागू किया गया।
अब उपस्थिति की निगरानी एनआइसी के तैयार एमपी अटेंडेंस पोर्टल पर होगी। पहले कर्मचारियों की उपस्थिति थंब इंप्रेशन से दर्ज होती थी, लेकिन अब यह प्रक्रिया आधार फेस आरडी ऐप के माध्यम से होगी। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक कर्मचारी को अपने मोबाइल में आधार फेस आरडी और आधार बेस ऐप डाउनलोड करना होगा। यदि किसी कर्मचारी की उपस्थिति इससे दर्ज नहीं होती, तो उसे एमपी अटेंडेंस पोर्टल पर आधार के जरिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वहीं सफाई कर्मचारियों की हाजिरी उनके दरोगा या सुपरवाइजर ऐप के जरिए दर्ज करवा सकेंगे।
कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। करीब 50-60 प्रतिशत कर्मचारियों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जल्द ही शेष कर्मचारियों की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। - अंदलीब वारसी, सहायक, कंप्यूटर प्रोग्रामर, कंप्यूटर शाखा
