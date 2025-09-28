मेरी खबरें
    Bhopal में निशुल्क हेलमेट वितरण के दौरान हंगामा, भारी भीड़ के बीच हुई धक्का-मुक्की और छीनाझपटी

    राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद से हेलमेट वितरण कराया। अटल पथ पर आयोजित इस कार्यक्रम में फ्री हेलमेट मिलने की सूचना पर हजारों लोग पहुंच गए।

    By lalit katariya
    Edited By: Akash Pandey
    Sun, 28 Sep 2025
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 12:35:37 AM (IST)
    HighLights

    1. सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद से हेलमेट वितरण कराया
    2. अटल पथ पर आयोजित इस कार्यक्रम में निश्शुल्क हेलमेट मिलने की सूचना पर हजारों लोग पहुंच गए

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद से हेलमेट वितरण कराया। अटल पथ पर आयोजित इस कार्यक्रम में फ्री हेलमेट मिलने की सूचना पर हजारों लोग पहुंच गए। कतार में लगे लोगों को जब हेलमेट मिलने की उम्मीद नहीं दिखी, तो उन्होंने छीनाझपटी शुरू कर दी। इससे वितरण काउंटरों पर हंगामा हो गया।

    कुछ काउंटर बंद करने से स्थिति और बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि हम सुबह दस बजे से हेलमेट के लिए लाइन में लगे थे, जब बारी आई तो हमसे आधार कार्ड मांगा गया और हेलमेट भी नहीं दिया।

    सीएम मोहन यादव भी शामिल

    आयोजन में 2100 हेलमेट वितरित किए गए। इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम में शामिल होकर पांच लोगों को अपने हाथों से हेलमेट पहनाया। साथ ही दो पहिया वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेलमेट जीवन का सुरक्षा कवच है, इसे न पहनने की छोटी-सी लापरवाही का नुकसान पूरा परिवार भुगतता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेस-वे पर पेट्रोलिंग दस्ते, चेकपोस्ट, सेंसर्स चेकपोस्ट के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

    कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवानदास सबनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी सहित जनप्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे।

